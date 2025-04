Osztrák válogatott balátlövővel erősített a Szombathely – hivatalos

A Szombathely a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy Ines Ivancok-Soltic a nyártól náluk folytatja pályafutását. A 26 éves játékos 2017 és 2019 között a német Bietigheim színeiben a BL-ben is tapasztalatot szerezhetett, de játszott a Bensheimban is, mielőtt 2022-ben Mosonmagyaróvárra igazolt, ahol meghatározó játékosa lett a tavalyi bronzérmes együttesnek. Ivancok-Soltic az előző idényben 92 gólig jutott, míg a jelenlegiben 98-nál jár. Az osztrák válogatottban több mint 70 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 245 gólt szerzett.

„Nagyon örülök, hogy a következő szezonban a Szombathely csapatának tagja lehetek. Készen állok az új feladatokra és kihívásokra. Már most várom, hogy találkozhassak a szurkolóinkkal, szeretnék velük együtt sok győzelmet ünnepelni, és harcba szállni az európai kupaszereplésért. A tapasztalatommal segíteni szeretném a csapatot. Bízom benne, hogy sok közös sikert és boldog pillanatot ünnepelhetünk együtt” – nyilatkozta Ines Ivancok-Soltic.

A Horváth Péter mosonmagyaróvári klubelnök helyét átvevő Gáspár Botond szurkolói ankétjáról már korábban kiderült, hogy az osztrák válogatott átlövő távozik a klubtól. Megírtuk azt is, hogy a mosonmagyaróváriaktól januárban menesztett Gyurka János veszit át a Szombathely irányítását. A szakembert sajtóhírek szerint több játékos is követheti, Ines Ivancok volt az első.