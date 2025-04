Ligetvári szerint a Veszprém megmutatta a szebbik arcát a Szeged elleni rangadón

„A csapat nagyon csalódott volt az elveszített kupadöntő után, az a mérkőzés számomra sem úgy alakult, ahogyan terveztem” – mondta az MTI-nek a védekezőspecialista arra utalva, hogy vasárnap a tatabányai finálé 13. percében piros lapot kapott, ezért végleg kivált a játékból, a bakonyiak pedig 31–30-ra kikaptak. Hozzátette, csapatuk ezúttal megmutatta a szebbik arcát, és talpra tudott állni a vesztes kupadöntőt követően, ami nagy dolog. A pénteki rangadó egyik érdekessége az volt, hogy mindkét együttes szokatlanul kevés kapura lövést rontott, a győztes Veszprém 12-t, a vesztes Szeged 11-et.

„Próbáltuk a koncentrációt nagyon magas szinten tartani, de ugyanúgy a Szeged is. Ezt a meccset próbáltuk felhasználni arra, hogy visszavágjunk a Szegednek, és arra, hogy biztosítsuk a tabellán az első helyünket, és tudjunk építkezni a jövő heti, Magdeburg elleni mérkőzésre” – magyarázta Ligetvári. Meglátása szerint a bakonyiak minden téren fejlődtek, védekezésben és helyzetkihasználásban is.

„Ez a helyes út, ezt kell tartanunk, és most is nagyon keményen bele kell állnunk a munkába, hiszen most jön az idény érdemi része” – közölte. A 117-szeres válogatott játékos szerint a Szeged elleni sikerből tudnak építkezni és kell is, mivel a szezon két legfontosabb mérkőzése következik számukra. Szerdán a német bajnok SC Magdeburg otthonában lépnek pályára a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, a visszavágót pedig május 1-én rendezik.

„Ha ez a két mérkőzés nagyon jól sikerül, akkor meg tudjuk hosszabbítani a szezonunkat. A tabella első helyén végeztünk, de tudjuk, hogy a Magdeburgnál visszajöttek a sérültek. Jobb csapat, mint amit a tabella mutatott. Nagyon pikáns párharc lesz, de szeretnénk megnyerni mindkét meccset” – közölte Ligetvári, és hangsúlyozta, hogy sok sikert kívánnak a Szegednek is, amely a címvédő Barcelonával találkozik.

Mikler Roland, a Veszprém korábbi, a Szeged jelenlegi kapusa úgy vélekedett, mostanság kis dolgokon múlik, hogy a két csapat között melyik oldalra billen a mérleg.

„Szerintem ha a második félidőben tőlünk jött volna több támogatás hátulról, akkor talán jól jöhettünk volna ki belőle, de ez most így sikerült. Hatvan percen át küzdöttünk. Sok ilyen meccset kívánok még!” – nyilatkozta.

Xavier Pascual, a Veszprém vezetőedzője úgy fogalmazott, egy kicsivel jobbak voltak a vendégeknél, megérdemelték a győzelmet. Az első félidő kiegyenlített volt, a második elején Palasics Kristóf védett néhány lövést, és az ebből szerzett előnyt meg tudták tartani. Michael Apelgren szegedi szakvezető is kijelentette, hogy megérdemelte a győzelmet ellenfelük, bár érezték, hogy lett volna esélyük a pontszerzése.

„A szünet után jobban játszottak nálunk, és az elején megszerzett nagyobb előny miatt kényelemesebben is. Apró dolgok döntöttek, fantasztikus volt hangulat, ami miatt egész Európában itt a legnehezebb játszani” – magyarázta. Hozzátette, nagyon érzelmes mérkőzés volt, mint minden Veszprém–Szeged rangadó. Ők csak akkor nyerhettek volna, ha jobb teljesítményt nyújtanak a kapuban.

„Ha jók vagyunk, képesek lehetünk bármire a Barcelona ellen, most viszont voltak problémáink. Csütörtökön bármi megtörténhet” – jegyezte meg Apelgren. Újabb sikerükkel a bakonyiak biztossá tették helyüket a bajnoki döntőben, a másik helyért a Szeged és a Ferencváros verseng, a csongrádiak előnye egy pont a tabellán.