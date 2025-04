A Veszprém visszavágott a Szegednek a férfi kézirangadón

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

ONE VESZPRÉM HC–OTP BANK-PICK SZEGED 36–33 (17–17)

Veszprém Aréna, 4900 néző. V: Bíró Á., Kiss O.

VESZPRÉM: Corrales – Vajlupau 4, REMILI 5, Fabregas 3, Grahovac, KOSZOROTOV 8, DESCAT 9 (4). Csere: Palasics (kapus), Casado 2, Sandell 2, Pesmalbek 1, Cindric 2, Gasper Marguc, Ligetvári. Edző: Xavier Pascual

SZEGED: Thulin – SOSTARIC 7 (1), GARCIANDIA 6, Smárason 3, Bánhidi 5, Bodó 4, Frimmel 3 (1). Csere: Mikler R. (kapus), Mackovsek 2, Kalaras 2, Kukics 1, Toto, Röd. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–3. 14. p.: 7–9 18. p.: 11–9. 25. p.: 14–14. 36. p.: 23–20. 41. p.: 25–21. 48. p.: 29–24. 56. p.: 34–29

Kiállítások: 12, ill. 14 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2

ÖSSZEFOGLALÓ

JÓ FORMÁBAN ÉRKEZETT MEG a trónkövetelő szegedi együttes a Veszprém Arénába, ahonnan ezt megelőzően 2022. június 11-én tudott győztesen távozni. Az a 30–29-es siker a Tisza-partiak történetének ötödik bajnoki címét jelentette. Viszont annyira intenzíven cserélődik a két sztárcsapat összetétele, hogy ez az emlék már csak kevés mai játékosnak az emlékeiben élhet élénken.

Nem úgy a múlt hét vasárnapi Magyar Kupa-döntő! A Szeged jó játékkal 31–30-ra felülmúlta sokat hibázó riválisát, amelyet a tavaly őszi alapszakasz-mérkőzés után ismét legyőzött. Xavier Pascual együttesének tehát hirtelen fontossá vált ez a mostani találkozó is, de a katalán tréner a kupafináléhoz képest két izlandijára, Aron Pálmarssonra és Bjarki Már Elíssonra sem számíthatott.

Az első nyolc és fél percben négy kiállítással indult a rangadó, igazságosan elosztva. Nagy iramot diktáltak a felek, az egyik oldalon Agustín Casado, a másikon Bánhidi Bence volt a főszerepben. Michael Apelgren sokféle taktikai elemmel próbálta megtalálni a veszprémi védekezés ellenszerét (például a két irányítós felállás, hét a hat elleni játék), a 15. percre sikerült is fordítaniuk a vendégeknek (7–9).

Fotó: Szabó Miklós

Szergej Koszorotov ezúttal sem tudott kis gólt lőni, a Veszprém az orosz vezérletével fordított. Az első félidő második felében egy hazai szurkoló rosszul lett a lelátón, de szerencsére hamar ellátták, és jobban lett. Fej fej mellett haladtak a gólfesztivált rendező csapatok, a térfélcserére 17–17-nél került sor.

Nedim Remili vette hátára az Építőket, amelynek a védekezése is egyre keményebbé vált, így Palasics Kristófnak is könnyebb dolga volt a kapuban. Ritkán látunk olyat, hogy a szabálytalan csere videózása után ismét szabálytalanul cserél egy csapat, de a Szeged a meccs kétharmadánál elkövette ezt a hibát. Közben a Veszprém is kapott kettő két percet, a káosz pillanatai voltak ezek a pályán.

A hajrába a hazaiak mehettek bele tekintélyes előny birtokában, és innen már nem is engedték ki a kezükből a győzelmet. A Veszprém ezzel a 36–33-as sikerével az alapszakasz megnyeréséhez is közel került.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Veszprém 23 22 – 1 925–603 +322 44 2. Szeged 22 18 – 4 789–630 +159 36 3. FTC 22 17 1 4 767–692 +75 35 4. Győr 22 13 1 8 702–673 +29 27 5. Tatabánya 21 13 1 7 672–643 +29 27 6. Balatonfüred 21 10 5 6 630–639 –9 25 7. Csurgó 22 8 5 9 625–657 –32 21 8. Gyöngyös 21 6 4 11 601–657 –56 16 9. Komló 22 6 4 12 578–640 –62 16 10. NEKA 23 7 2 14 659–729 –70 16 11. PLER 22 6 2 14 623–699 –76 14 12. Budakalász 21 4 1 16 584–671 –87 9 13. Dabas 21 2 5 14 561–654 –93 9 14. Eger 21 4 1 16 564–693 –129 9

