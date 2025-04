Kuczora Csenge: Sokat fejlődtem Németországban

Meghatározó szereplője volt a váci női kézilabdacsapatnak Kuczora Csenge, a junior Európa-bajnok bal­átlövő 2018-tól erősítette az együttest, ám 2024 elején úgy döntött, hogy a német Thüringer HC ajánlatát elfogadva a következő idénytől légiósnak áll. A váltás bejött, Kuczora a csapat fontos szereplőjévé vált.

Kuczora Csenge

„Kiállok a tavalyi döntésem mellett, nagyon örülök, hogy külföldre igazoltam – mondta lapunknak a huszonöt éves kézilabdázó. – Már eddig is sokat fejlődtem, és szerintem fogok is. Leginkább a játékfelfogásban léptem előre, és abban, hogy még több munkát kell bele­rakni. Más a nyelv, más a kultúra, a beilleszkedésben segítettek a csapattársak és a stábtagok is. Itthonról is sok támogatást kapok, úgy érzem, jó irányban haladok.”

A thüringiai csapatban nem az eddigi 22 bajnokin 52 gólt szerző Kuczora az egyetlen magyar, a szintén junior Eb-győztes Szabó Anna is 2024 nyarától erősíti az együttest. A balszélső egy kicsit hamarabb érkezett, mint Kuczora, aki tagja volt az olimpián 6. helyen záró magyar válogatottnak. „Szabó Anna az elején sokat segített, mivel az olimpia után később csatlakoztam. Biztos pontot jelentünk egymásnak, jó a kapcsolatunk.”

Kuczoráékra mozgalmas időszak vár, a Bundesliga alapszakaszát a negyedik helyen zárták, a rájátszásban a Bernsheim-Auerbach ellen folytatják, a tét a négy közé jutás. Nemzetközi kupában is szerepel még a csapat, a román Ramnicu Valcea ellen nagy hajrával jutott be az Európa-liga négyes döntőjébe, a május 3-án és 4-én Grazban rendezendő eseményen a francia Dijon lesz az ellenfele az elődöntőben, a másik ágon a Blomberg-Lippe az Ikast csapatával találkozik.

„Hazai pályán kedvező, 35–29-es győzelmet értünk el a románok ellen, a visszavágó nehezen alakult, a románok 27–20-ra is vezettek, végül közelebb zárkóztunk, és a nagy különbségű otthoni sikerünk segített. A bajnokságban szeretnénk a döntőbe kerülni.”

Kuczora élvezi Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány bizalmát, fontos gólokkal járult hozzá az Európa-bajnokságon elért bronzéremhez. Márciusban az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen kisebb sérülést szenvedett. Tagja a brazilok ellen készülő keretnek is, örül, hogy vannak új arcok a válogatottnál, akiknek bátran javasolja, hogy ha késznek érzik magukat, igazoljanak külföldre.

„Jó látni, hogy van miből meríteni. Befogadó közösség vagyunk, szerintem gyorsan beilleszkednek az újoncok, akik a játékban is tudnak segíteni. Ha külföld felé nézelődnek, és eldöntik, hogy készek erre a lépésre, akkor biztosan pozitív visszajelzések érik itt őket. Beszélgettem a többi légióssal, mindenki azt mondta, hogy nagyon szeret kint játszani. Biztos, hogy ez egy jó megméretés, még alaposabban megismeri magát az ember.”

A válogatott legközelebb április 10-én csütörtökön lép pályára, Tatabányán a brazilokkal méri össze erejét a Multifunkciós Csarnokban. Kuczora fizikailag kemény ellenfélre készül, a dél-amerikaiak elleni mérkőzés szerinte jól szolgálja a felkészülést.

Füzi-Tóvizi Petra, a magyar válogatott beállója „Maradandó emlék az olimpiai győzelmünk a brazilok ellen, szeretnénk most is hasonlóan jó szájízzel játszani. Nekünk minden meccset ki kell használnunk a fejlődésre, az építkezésre és a taktika gyakorlására. Az utóbbi két összetartáson cserélődött a keret, beilleszkedtek a lányok, a fő feladatunk, hogy segítsük őket, a beilleszkedésüket, hogy felvegyék a ritmust ők is. Mindig jól érezzük magunkat, örömmel jöttünk, új impulzusok érnek minket. A brazilok ellen már magasabban lesz a léc, mint az ukránok ellen volt, keményebb összecsapásra számítok, a lényeg, hogy fejlődjünk.”

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: BUKOVSZKY Anna (Vác), HERCZEG Lili (Esztergom), SZEMEREY Zsófi (Metz – Franciaország)

Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (Ludwigsburg – Németország), GROSCH Vivien (DVSC), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győr)

Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC), KUKELY Anna (Mosonmagyaróvár), PAPP Nikoletta (Baia Mare – Románia)

Irányítók: KAJDON Blanka (Zwickau – Németország), SIMON Petra (FTC), VÁMOS Petra (Metz – Franciaország)

Beállók: FARAGÓ Luca (Mosonmagyaróvár), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC), SZMOLEK Apollónia (Szombathely)

Balátlövők: FARAGÓ Lea (Esztergom), KUCZORA Csenge (Thüringer HC – Németország), OGONOVSZKY Eszter (Bera Bera – Spanyolország), VARGA Emília (Mosonmagyaróvár)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC), PETRUS Mirtill (DVSC), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Metz – Franciaország)

Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir