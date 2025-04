Bemikrofonozták a játékvezetőket az FTC–Debrecen kézimeccsen – video

Az M4 Sport Kézilabda magazin „Szabály szerint” című blokkjában korábban a Veszprém–Szeged rangadón követhették végig a nézők, hogy milyen játékvezetői szemmel, belülről egy kézilabdamérkőzés. Ezúttal a Ferencváros–Debrecen női rangadón kapott mikrofont a világbajnokságot és az Európa-bajnokságot is megjárt Altmár Kristóf, Horváth Márton duó.

Az M4 Sport videójában látható, hogy többek között a beálló körüli „tevékenységeket” figyelték, ízelítőt kaphattunk a játékosokkal és az edzőkkel folytatott kommunikációról is, illetve hogy miként hívják fel egymás figyelmét a mérkőzéseken.

„Jó ez eddig, Kristóf, húzzuk meg a határokat”

„Szóltunk mindkét oldalon a dobálózásért. Menjen a büntetés!”

„Itt is szóltam egyszer, ott is szóltam egyszer, most ez a második, most kiállítottam”.