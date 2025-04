A brazilokra hangol a női kézilabda-válogatott

Emlékezetes mérkőzést játszott legutóbb a brazilokkal a magyar női kézilabda-válogatott, a tavaly nyári olimpia csoportkörében a dél-amerikaiak elleni találkozó az utolsó támadásnál dőlt el, 24–24-es állásnál Simon Petra nem rettent meg a brazil faltól, lövése a jobb felsőben kötött ki. Azóta a magyar csapat harmadik lett az Európa-bajnokságon, miközben Bruna de Pauláék megnyerték Dél- és Közép-amerikai női bajnokságot, így mindkét együttes kijutott a november-decemberi világbajnokságra. Ennek szellemében a német-holland közös rendezésű eseményig teher nélkül lehet építkezni, csütörtökön Tatabányán egymás ellen adhatnak számot arról, ki hol tart ebben a folyamatban.

Golovin Vlagyimir és stábja folyamatosan figyeli a játékosokat, már a márciusi, ukránok elleni két győztes felkészülési találkozón is több újoncot kipróbált a kapitány, és akkor azt ígérte, áprilisban brazilok ellen is lesznek új nevek. Lettek is, bemutatkozhat az esztergomi kapus, Herczeg Lili, a Németországban légióskodó irányító, a korábban kerettagságig jutó Kajdon Blanka és a spanyol Bera Bera balátlövője, Ogonovszky Eszter.

„Figyeltük a klucsapataikban nyújtott teljesítményüket, de a személyes tapasztalat fontos, meg akarjuk nézni, mire képesek a válogatott közegében – mondta velük kapcsolatban a felcsúti nyílt edzést megelőzően Golovin Vlagyimir. – Beszéltem velük, nagyon céltudatosak, tudják, miben kell fejlődniük ahhoz, hogy kész játékosok legyenek, és a meghívó ehhez motivációt ad. Korábban előfordult, hogy sérülés miatt más játékost kellett behívni, akit nem ismertünk annyira, ezúttal igyekszünk mindenkit feltérképezni.”

A brazilokkal kapcsolatban a kapitány kiemelte, a keretük jelentős része Európában szerepel, ilyenkor szinte csak a kapitány és a stábja szeli át az óceánt. A szakember szerint mindenki majdnem ugyanazt a stílusú kézilabdát játssza, a brazilok viszont bizonyos dolgokat másképp értelmeznek, ez a különbség különösen fontos az év végi vb előtt.

Az egyik újonc, az Európa-liga négyes döntőjéről hétméteres-párbajt követően lemaradt spanyol Bera Bera játékosa, Ogonovszky Eszter egyik álma valóra válásáról beszélt.

„Örülök, és hálás vagyok Vovának (Golovin Vlagyimir – a szerk.) a meghívóért ez egy visszajelzés arról, hogy kezd megtérülni a befektetett munkám. Lassan teljesülnek az álmaim, célom volt, hogy a válogatottban szerepelhessek. Jól érzem magam Spanyolországban, egyre jelentősebb szerepet kapok, a kupát és a szuperkupát megnyertük, már csak a bajnokság van hátra. A válogatott keretéből többeket ismerek, vannak, akikkel játszottam együtt, vagy találkoztunk egymás ellen, és egyébként is nagyon befogadó a közösség” – jelentette ki a balátlövő, aki nehéz meccsre számít a gyors kézilabdát játszó brazilok ellen.

A dél-amerikaiakat április 10-én csütörtökön Tatabányán, a Multifunkciós Csarnokban fogadja a válogatott, a 18.30-kor kezdődő találkozón három korábbi meghatározó játékost, Cirjenics-Kovacsics Anikót, Szucsánszki Zitát és Tomori Zsuzsannát elbúcsúztatják. A felek két nappal később zárt kapuk mögött is megmérkőznek. Utána legközelebb szeptemberben hívja össze a keretet Golovin Vlagyimir, aki szerint akkor is előfordulhatnak újoncok.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: BUKOVSZKY Anna (Vác), HERCZEG Lili (Esztergom), SZEMEREY Zsófi (Metz, francia)

Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (Ludwigsburg, német), GROSCH Vivien (DVSC), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győr)

Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC), KUKELY Anna (Mosonmagyaróvár), PAPP Nikoletta (Baia Mare, romániai)

Irányítók: KAJDON Blanka (Zwickau, német), SIMON Petra (FTC), VÁMOS Petra (Metz, francia)

Beállók: FARAGÓ Luca (Mosonmagyaróvár), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC), SZMOLEK Apollónia (Szombathely)

Balátlövők: FARAGÓ Lea (Esztergom), KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), OGONOVSZKY Eszter (Bera Bera, spanyol), VARGA Emília (Mosonmagyaróvár)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC), PETRUS Mirtill (DVSC), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Metz, francia)

Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir