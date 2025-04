A Balatonfüred egy pontot megmentett az eddigi utolsó otthonában, sima FTC-siker a férfi kézi NB I-ben

A Csurgó 8–8-ig tartotta magát, de öt perccel ezután már 14–9-re vezetett a Ferencváros, a szünetben pedig hat gól volt a különbség a két csapat között. A fordulás után is a hazaiak akarata érvényesült, akik a 40. perc végén már tízgólos előnyben voltak, majd pedig 37–26-ra nyerték meg a mérkőzést.

Az eddigi sereghajtó Dabas 6–6 után el tudott lépni ellenfelétől, majd a második félidő elején 15–10-re vezetett, és innen csak mínusz két gólra tudott visszajönni a Balatonfüred. A 48. percben néggyel mentek a hazaiak, de még tíz perccel később is hárommal. Fél perccel a vége előtt kétgólos előnyben volt a Dabas, ám nagy esélyt szalasztott el, ugyanis Fekete Gellért és Szmetán Máté találatával egy pontot megmentettek a fürediek (27–27).

Az első félidőben hattal elhúzott a Komló, de a 37. percben már 15–15-öt mutatott az eredményjelző. Ezt követően is ott volt ellenfele nyomában az Eger, a 49. percben pedig már két góllal vezetett, ám a hazaiak is egyenlíteni tudtak. Az utolsó hat percnek ikszről vágtak neki a felek, azonban a végjátékot a komlóiak jobban bírták, és behúzták a meccset (27–25).

A Győr 3–0-val kezdett, majd 7–5-re a NEKA vezetett, a szünetben pedig döntetlen volt az állás. A második félidőben, 16–16 után sorozatban négyszer találtak be a vendégek, és ez az ötperces időszak el is döntötte a mérkőzést, az ETO hatgólos győzelmet aratott idegenben (22–28).

Jó darabig úgy tűnt, meglepetés születhet Tatabányán, mivel a Budakalász jól tartotta magát, és a 25. percben három góllal is vezetett. A második félidőben egyenlítettek a hazaiak, és a 37. percben már a vezetést is átvették. A vendégek az utolsó 20 percre elfáradtak, 21–20 után hétgólos különbség alakult ki, így a hajrában már nem volt kérdés, hogy a Tatabánya nyeri meg az összecsapást (34–28).

FÉRFI KÉZILABDA NB I

21. FORDULÓ

FTC-GREEN COLLECT–CSURGÓI KK 37–26 (19–13)

Elek Gyula Aréna, 450 néző. V: Felhő, Öcsi

FERENCVÁROS: GYŐRI K. – Tóth Á. 5, Ónodi-Jánoskúti, DEBRECZENI 5, Lékai 1, NAGY BENCE 2, KOVACSICS 8 (1). Csere: Borbély (kapus), Karai 1, FÜZI 6, Győri M. 4, Ancsin 2, Prainer, Bujdosó, Csörgő 3. Edző: Pásztor István

CSURGÓ: Urh – Tufegdzsics 3 (2), Brajovics 1, SZEITL E. 4, Vasvári, Kiss B. 5, Bazsó 2. Csere: Holló B., Füstös (kapusok), Herceg 3, Zagar 2, Papp T. 1, Gábor M. 3, Tóth P. 1, Weisinger 1, Majstorovic. Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 12. perc: 6–7. 23. p.: 14–9. 35. p.: 23–15. 53. p.: 30–20

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/1, ill. 6/2

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Kemény meccsre készültünk az erőteljes hármas védőik ellen, a mérkőzés nagy részében nem is volt ezzel gond. A gyors gólokkal el tudtunk húzni, a védekezésünk és a kapusteljesítmény remek volt, az egyik húzza a másikat. Felléptünk az utolsó előtti lépcsőfokra.

Alem Toszkics: – Az első negyedórában tudtuk tartani velük a tempót, de utána elhúztak és viszonylag nagy különbséget alakítottak ki, mi pedig csak futottunk az eredmény után. Felkészültek ránk, és nem tudtunk erre választ adni.

DABAS KC–BALATONFÜREDI KSE 27–27 (13–10)

Dabas, 800 néző. V: Fekete T., Hajdu T.

DABAS: PALLAG – Horvat, Fekete B. 1, TÖRÖK 7, Garajszki, Zdolik 4 (3), ÁG 3. Csere: Nagy T. (kapus), Bálint B., Dobrkovics, Sesic 1, Mátés 2, SZÖLLŐSI SZ. 5, Koller 1, TISZA 3, Hunyadi. Edző: Tomori Győző

BALATONFÜRED: ANDÓ – Németh B. 1, ROZMAN 4, SIMOTICS 5, Szretenovics, Klucsik 1, Bóka 2. Csere: Deményi (kapus), Varga M. 4, SZMETÁN M. 4, Szöllősi B., Fekete G. 1, Kljun 1, URBÁN-PATOCSKAI 4 (1). Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–1. 18. p.: 4–4. 28. p.: 11–9. 35. p.: 16–12. 48. p.: 21–17. 56. p.: 24–21

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Tomori Győző: – Nagyon jó formában lévő Füreddel találkoztunk, és tudtuk, ha a maximumhoz közel védekezünk, lehet keresnivalónk. Sajnos az idei szokásos szerencsétlenségünk a mérkőzésen is utolért bennünket, de minden pont sokat számíthat a legvégén.

Kis Ákos: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, azt is kaptuk. Sokat hibáztunk a kapussal szemben, és csak szaladtunk az eredmény után. Vert helyzetből mentettünk pontot, ami viszont nagyon fontos nekünk.

CARBONEX-KOMLÓ–EGER 27–25 (15–10)

Komló, 1100 néző. V: Horváth P., Horváth B.

KOMLÓ: SZJAVOSI – Urbán, Váczi M. 2, MELNYICSUK 7, Szrnka 2, JERKOVIC 4, MENYHÁRT 5. Csere: MERKOVSZKI (kapus), Gulyás G. 2 (2), Ács P., Osztojics 1, Varga Sz. 2, Rotim 1, Bogdanic 1, Borsos. Edző: György László

EGER: Ágoston Á. – Lezák 2, Sarak 1, Kiss G., ZENNADI 5, Tóvizi, Tóth K. 2. Csere: MARCZIKA 1 (kapus), SZÁVA 3, Bőti 2, SZÖLLŐSI O. 3, Jadegari 1, Czabula 2 (1), Arszenics 2, Maracskó 1. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 12. p.: 7–4. 21. p.: 11–7. 29. p.: 15–10. 34. p.: 15–13. 40. p.: 17–17. 47. p.: 20–21. 54. p.: 24–23. 58. p.: 25–24

Kiállítások: 6, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/2, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

György László: – Ezzel a sikerrel tizenhat pontunk lett. Semmit sem szabad elkiabálni, de azt hiszem, hatalmas lépést tettünk annak érdekében, hogy jövőre is a legjobbak között szerepelhessünk.

Tóth Edmond: – Nehéz megszólalni egy ilyen végjáték után, ahol ráadásul nem is szereztünk pontot. Talán senki sem tudja, milyen nehéz mentális helyzetben vagyunk. Ennek ellenére a második játékrészben visszajöttünk a meccsbe, ezért büszke vagyok a fiúkra.

NEKA–ETO University HT 22–28 (10–10)

Részletes jegyzőkönyv hamarosan.

MOL TATABÁNYA KC–CYEB-BUDAKALÁSZ 34–28 (14–16)

Tatabánya, 1260 néző. V: Paska, Vastag

TATABÁNYA: Székely – Rodríguez P. 2, Plaza 3, Maras 1, Havran, Dissinger 1, KRAKOVSZKI B. 10 (9). Csere: Bartucz (kapus), LEMOS 4, Éles B. 1, NTANZI 7, Enomoto 1, Henézi 2, Damatrin 2, Golubovics, Marcsek. Edző: Cristian Ugalde

BUDAKALÁSZ: Váczi D. – Szmetán P., Papp B. 3, JUHÁSZ Á. 8 (6), Tyiskov 2, Juris-Grgic 1, KOVÁCS D. 5. Csere: Tóth M. (kapus), MIHALIN 6, Polcar 1, Szakács 1, Fórizs 1, Tájok. Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–4. 15. p.: 8–8. 25. p.: 10–13. 35. p.: 17–17. 42. p.: 22–20. 49. p.: 28–21. 55. p.: 32–26

Kiállítások: 14, ill. 10 perc

Hétméteresek: 10/9, ill. 8/6

MESTERMÉRLEG

Cristian Ugalde: – Nem volt könnyű meccs, az első félidőben remekül játszott a Budakalász, a beállójával sok gondunk volt, többször is hibáztunk. A fordulás után viszont sok tekintetben feljavult a játékunk.

Csoknyai István: – Az első félidőben az történt, amit elterveztünk, jól védekeztünk, jöttek a kontragólok, vezettünk is, a második játékrész elején azonban a másik oldalon is megjöttek a védések, ami elbizonytalanított minket. Szerettünk volna bravúrt bemutatni, de kevesen vagyunk hozzá.

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC 25–45

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

17.00: OTP Bank-Pick Szeged–PLER-Budapest