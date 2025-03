Palasics Kristóf visszatért a Veszprémhez

A klub honlapján ismertette, hogy az idény legfontosabb időszaka előtt (Magyar Kupa-négyes döntő, a bajnoki alapszakasz vége, Bajnokok Ligája-negyeddöntő), Mike Jensen krónikus sérülése miatt – szerződéses jogával élve – visszahívta a portugál Benficától a magyar válogatott kapust, Palasics Kristófot.

A 22 éves kézilabdázó 2018 óta tartozik a veszprémiek kötelékébe, de a klub a több játéklehetőség reményében a NEKA-nak, a spanyol La Riojának, illetve legutóbb a portugál Benficának is kölcsönadta őt. Most viszont Jensen kiesése miatt visszatért Veszprémbe a januári vb-n is remeklő kapus, akinek szerződése 2025. június 30-ig szól.

„Óriási lehetőség számomra, hogy csatlakozhattam a One Veszprém csapatához, amellyel itthon és Európában is a legrangosabb trófeákért küzdhetünk. Ez nemcsak hatalmas elismerés, de büszkeség is, hogy egy ilyen klubot képviselhetek, amely a legnagyobb célokat tűzte ki maga elé a szezonban. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy a klubbal minél sikeresebbek legyünk, és a lehető legjobb játékkal háláljam meg a vezetőség bizalmát és a szurkolók szeretetét” – mondta Palasics Kristóf a Veszprém honlapjának.

„A klub céljait szem előtt tartva ez volt a legjobb döntés ebben a nehéz helyzetben. Biztos vagyok benne, hogy meg fogja hálálni a bizalmat!” – mondta a kapus visszahívásával kapcsolatban D. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

Március 29., szombat

17.00: CYEB–Budakalász–Carbonex-Komló

18.00: Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC

18.00: PLER-Budapest–One Veszprém HC

18.00: Eger Eszterházy SzSE–FTC-Green Collect