Óriási bravúr! A Győr legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda NB I-ben

Nem spórolt kulcsjátékosainak erejével Michael Apelgen, a Szeged vezetőedzője a francia PSG elleni BL-párharc két felvonása közé ékelődő bajnokin. Ez nem véletlen, hiszen az újoncként a nemzetközi kupaindulásért küzdő Győrnél vendégeskedett. A másik csapatban olyan rutinos kézilabdázók pattogtatják a labdát, mint Balogh Zsolt és Dean Bombac – mindketten a Tisza partján teljesedtek ki „anno”.

Az ETO bevállalta, hogy a Veszprém elleni bajnokija után a másik sztárcsapat ellenit is behozza az Audi Arénába, és nem a Magvassy Mihály Sportcsarnokba szervezi azt. Arra a tavaly októberi találkozóra 2742-en látogattak ki, ezúttal is nagyjából ennyien választották vasárnapi programnak ezt a mérkőzést.

Elsöprő lendülettel kezdett a Győr, hét percet követően 7–3-ra meglépett. Mivel a Szeged kettőt cserélt támadásból védekezésre, ezért a hazaiak próbálták gyorsan befejezni a támadásaikat. Ha ez nem sikerült, jött Milos Bozsovics és óriási átlövéseivel segített. Már ekkorra egyértelművé vált, hogy a vendégeknek a legjobbjukhoz közel kell teljesíteniük ahhoz, hogy ne legyen részük még egy olyan kellemetlen meglepetésben, mint korábban Csurgón vagy Balatonfüreden.

A 20. percben a Kékek még nem tudtak egalizálni, Pásztor Imre önfeláldozó módon, a kapufát „lekoccolva” kivédte Mario Sostaric hétméteresét, majd az idény végén visszavonuló Balogh lepte meg Tobias Thulint. Sőt, Bombac is betalált, 14–11-nél Apelgrennek időt kellett kérnie. Pásztor nem sokkal később Sebastian Frimmel hetesét is hárította. A balszélső Hári Levente is óriásit játszott, nem sokkal a szünet előtt a hazaiak 19–14-re megléptek.

A második félidő kulcskérdése az volt, hogy sikerül-e a Szegednek minimalizálni a hibákat a játékában. Bánhidi Bencéék keményebb harcmodorra váltottak, Marin Jelinic kiállítása összességében megérte együttesének. Társai néhány Thulin-védéssel hamar mínusz ötről kettőre feljöttek, ez már egy lehetséges győri hullámvölggyel kezelhető távolságnak tűnt a meccs utolsó harmadára.

A hazai oldalon elkezdtek záporozni a két perces büntetések, ami tovább fárasztotta a nagyot küzdő Győrt. Sostaric nem kegyelmezett, a 43. percben egyenlített a Szeged, fél perccel később pedig Bánhidi beállóból szerzett góljával a vezetés is meglett, „első ízben” a délután folyamán (24–25).

A Rába-partiak nem adták fel, Bozsovics állt az élre, sőt Vajda Huba góljával a vezetést is visszavették. Az utolsó tíz perc 28–28-ról indult, és Vilovski Uros piros lapjával. Bombac minden rutinját összeszedve nehezítette meg volt csapatának a dolgát. Tapintani lehetett a feszültséget a csarnokban, Bozsovics és a Győr csak nem akarta magát megadni…

48 másodperccel a vége előtt Bombac ugrasztotta talpra a nézősereget, majd jött Pásztor újabb félelmetes védése. 31 másodpercet kellett „elégetnie” az órán a hazaiaknak, ekkor már mindenki talpon volt a lelátón. Ez sikerült is, a vége 35–33 lett, rosszul sikerült a Szeged főpróbája, az ETO óriási teljesítményt nyújtva győzött. A győriek hátralévő három hazai bajnokija is izgalmasnak ígérkezik, mert pont a három – nagyjából vele egy szinten lévő – felsőházi riválissal szemben vívja majd őket (FTC, Tatabánya és Balatonfüred).

ÖSSZEFOGLALÓ

FÉRFI NB I

ETO UNIVERSITY HT–OTP BANK-PICK SZEGED 35–33 (19–15)

Győr, Audi Aréna, 1800 néző. V: Haskó, Natkai.

GYŐR: PÁSZTOR I. – NAGY M. 5, BALOGH ZS. 7 (5), BOMBAC 6, Vilovski 1, BOZSOVICS 8, HÁRI 7. Csere: Lang, Pieczonka, Fazekas M., Vajda H. 1. Edző: Kilvinger Bálint

SZEGED: Mikler – SOSTARIC 11 (4), Rőd 4, KALARAS 4, Mackovsek, SMÁRASON 4, Frimmel 1. Csere: Thulin (kapus), Bodó, Bánhidi 4, Garciandia 2, Toto, Kukics 2, Jelinic 1. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 8. perc: 7–3. 13. p.: 10–7. 18. p.: 12–11. 21. p.: 14–11. 26. p.: 16–13. 37. p.: 21–19. 44. p.: 24–25. 49. p.: 27–27. 57. p.: 31–31. 59. p.: 33–33.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – Titkon bíztunk abban, hogy a Bajnokok Ligája mérkőzés után a Szeged nehezebben pörög majd fel, de ehhez a mieinknek egyénileg és csapatként is fel kellett nőniük. A kulcs az volt, hogy a szegedi vezetés után is képesek voltunk kiharcolni a győzelmet.

Michael Apelgren: – Nehéz ilyenkor bármit mondani, miután remekül játszott az ETO, a mieink miatt viszont csalódott vagyok. Nem tudjuk, hogy hozzáállás, vagy valami más oka van az ilyen kudarcnak, de csapat vagyunk, együtt kell kijavítanunk.

