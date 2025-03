Női kézi NB I: csak hét percig tudta tartani a lépést a Kisvárda a Győrrel

A tabella hetedik helyén álló Kisvárda mindössze hét percig tudta megnehezíteni a jóval esélyesebbnek számító házigazda kisalföldiek dolgát, de 3–3 után a Győr fokozatosan ellépett, s bár nem szórta a gólokat, jó védekezésének köszönhetően a szünetben így is kilenccel vezetett. 16–7

A második félidő eleje ugyan támadásban nem sikerült rosszul a vendégeknek, ám hiába lőttek öt perc alatt több mint feleannyi gólt, mint az első játékrész egészében, hátrányukból így sem tudtak faragni. Sőt, a Győr a félidő derekán már 29–13-ra vezetett, végül esélyeshez méltó győzelmet aratott. 39–17

A mérkőzés legjobbja a hazaiak délkoreai átlövője, Rju Un Hi volt 13 lövésből elért kilenc góljával.

NŐI KÉZILABDA NB I, 17. FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE 39–17 (16–7)

Győr, 1166 néző. V: Bóna, Földesi.

GYŐR: SAKO – Hovden 3, RJU UN HI 9 (4), Lagerquist, Brattset 2, Nze Minko 5, Fodor Cs. 4. Csere: S. TOFT (kapus), K. Jörgensen 4, Blohm 3, Varga D. 2, DE PAULA 6, Rédecsi 1, Keceli-Mészáros. Edző: Per Johansson

KISVÁRDA: Mátéfi D. – Gém 1, BUCSI 5 (2), Juhász F., Szabó Lili 1, L. Kalaus 3, Mérai 2. Csere: Leskóczi (kapus), Gyimesi 1, Brajovics, Roszoha 2, Milojkovics, Kocsis Sz., Csáki L. 1, Karé 1. Edző: Józsa Krisztián

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–3. 12. p.: 6–3. 16. p.: 9–3. 21. p.: 10–5. 25. p.: 13–6. 35. p.: 19–9. 40. p.: 24–12. 46. p.: 28–13. 52. p.: 32–16. 56. p.: 36–16.

Kiállítások: –, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – A gyengébb kezdés után védekezésben és támadásban egyaránt megfelelő tempóban játszottunk.

Józsa Krisztián: – Ízelítőt kaptunk a Bajnokok Ligája-iramból és a világszínvonalból. Pedig jól kezdtünk, de ahogy fáradtunk, úgy kaptunk egyre több könnyű gólt.