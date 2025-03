Konkoly Csaba: Továbbra is jó pozícióban vagyunk

A tizedik helyről vág neki a tavaszi idényhajrának a női kézilabda-élvonalban a Vasas SC. A 15-szörös bajnok fővárosiak négy pontra állnak a nyolcadik Kisvárdától és kettőre az egyre jobban összesűrűsödő alsóháztól. A Konkoly Csaba által irányított együttes a legutóbbi fordulóban 36–30-ra elveszítette a sereghajtó MTK elleni fontos bajnokit, pedig győzelem esetén levegőhöz juthatott volna az utolsó kilenc kör előtt.

„A heti edzésmunka alapján olyan állapotban voltunk, hogy abszolút váratlanul ért minket az MTK elleni vereség – ismerte el a női vonalon korábban Győrben, Székesfehérváron, Vácon és a német Metzingennél is dolgozó Konkoly. – Elbizonytalanodtunk és az érzelmeket is hiányoltam a csapatból a második félidőben. Amikor újra közelebb tudtunk zárkózni az MTK-hoz, valamivel nagyobb küzdeni akarást és nagyobb tüzet vártam volna a játékosoktól, jobban is megérezhettük volna a »vérszagot«. Továbbra is keményen kell dolgoznunk, mert nehéz tavasz vár ránk, változatlanul úgy számolunk, hogy vannak reálisan megszerezhető pontok a hátralévő fordulókban – az is igaz, ezekből legutóbb kettőt elvesztegettünk, ami különösen fájó.”

A rutinos tréner szerint emocionális löketet adott volna nekik, ha pozitívan jönnek ki az MTK elleni meccsből. A sikerélmény azért is jött volna jól az angyalföldieknek, mert a következő három játéknapon kemény csata vár rájuk a Szombathely, a Győr és az FTC ellen, majd április közepétől ráfordulnak az utolsó hat erőpróbára – a közvetlen riválisok közül a Fehérvárral, a Budaörssel, a Békéscsabával és a Dunaújvárossal is találkoznak.

„A Szombathely meglepetéscsapat, stabilan menetel ebben az idényben, szoros meccset akarunk vívni vele – tekintett előre Konkoly Csaba. – A két naggyal szemben egyértelműen nem mi vagyunk az esélyesek, ezeket a találkozókat rendre az utána következő bajnokikra való felkészülésre használjuk fel, ez most sem lesz másként, nem csinálunk ebből problémát ezúttal sem. Továbbra is jó pozícióban vagyunk, tartanunk kell magunkban a lelkierőt, és azt kell adnunk, amit tudunk. Jelenleg ugyanis az a legnagyobb probléma, hogy amit az edzéseken látok, az nem köszön vissza a meccseken, nem jön ki az a teljesítmény a csapatból. Jól dolgoznak a tréningeken a lányok, de a bajnokikon kell a pluszerő és az érzelmi töltet is, hogy le tudjuk győzni a hasonló szintű riválisainkat.”