Imre Vilmos: Most végre van arra lehetőség, hogy bajnoki aranyéremért küzdjünk

Imre Vilmos az interjú elején kifejtette, ugyan magabiztosan vezetik az NB I/B tabelláját, de még nem dőlhetnek hátra.

„Ez az egycsoportos NB I/B nagyon kiegyensúlyozott bajnokság. Több ellenfél is megszorongatott bennünket, voltak egygólos, kétgólos győzelmeink, és a riválisok sohasem feltett kézzel léptek pályára ellenünk. Az idény elején kellett néhány forduló, amíg belejöttünk a játékba, de ezt a hullámzást is elbírta a csapat, ezért tudjuk vezetni a tabellát.”

„Nagyszerű sportemberekkel dolgozom együtt, akik az edzéseken azért hozzák ki magukból a maximumot, hogy hétvégén megmutassák, hogy nem véletlenül állunk az élen. Azt szoktam mondani, hogy a helyezésünk kötelez bennünket valamire. Én nagyon büszke vagyok az eddigi teljesítményünkre a bajnokságban és a Magyar Kupában is, ahol a Ferencváros búcsúztatott minket” – tette hozzá a szakember.

A tapasztalt vezetőedző azt is megosztotta, miért különleges számára ez az idény.

„A húszéves NB I-es edzői munkám során jellemzően mindig az volt a cél, hogy a két nagycsapat, a Veszprém és a Szeged mögött lehetőleg bronzérmesek legyünk. Most végre van arra lehetőség, hogy bajnoki aranyéremért küzdjünk, ez rendkívül motiváló. Az idény elején elmondtam a játékosoknak is, hogy akinek nem az lebeg a szeme előtt, hogy bajnok legyen, az nem is igazi sportember.”

Kovács István, a Szigetszentmiklósi KSK elnöke szerint egy régen megkezdett munka gyümölcse lehet az NB I-es szereplés kivívása.

„Az elmúlt tíz évben tudatos építkezés zajlott, az NB II megnyerésével feljutottunk az NB I/B-be, most pedig már egy szintet lépve nagyobb céljaink vannak, az élvonalba való feljutás. A 2021-ben átadott SZKSK-csarnokban már saját környezetben készül a felnőtt- és az U15-ös utánpótláscsapatunk, tehát minden adva van, hogy szintet lépjen a klub.”

