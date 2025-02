Nagy gólfesztivált rendezett a Veszprém a Balatonfüred ellen

Nem könnyű a Balatonfüred programja, hiszen a Veszprémmel idegenben kellett játszania, hat nap múlva szombaton meg a Szegedet fogadja Kis Ákos csapata.

Xavi Pascual együttese nagy gólfesztivált rendezett. Bár a fürediek a vezetést is megszerezték a meccs elején, bő tíz perc után a hazaiak egyre jobban elléptek ellenfelüktől, és innentől már nem volt kérdés. A hazaiak majdnem kétszer annyi gólt termeltek, a vége 47–24 lett.

A veszprémi kapusok kiválóan védtek, de leginkább Mike Ulrich Jensen, aki 13 lövésből nyolcat is megfogott, ami 62 százalékos hatékonyságot jelent.

Elöl Hugo Descat nyolc lövésből nyolc gólt szerzett, Szergej Koszorotov pedig kilencszer talált be 14 kísérletből.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 15. FORDULÓ

One Veszprém HC–Balatonfüredi KSE 47–24 (22–14)

Veszprém Aréna, 1500 néző. V: Felhő, Öcsi

VESZPRÉM: Corrales – Gasper Marguc 3, Sandell 2, Ligetvári 2, Pesmalbek 3, Casado 4, DESCAT 8 (4). Csere: M. JENSEN (kapus), KOSZOROTOV 9, Grahovac, HOFFMANN B. 3 (1), Cindric, Vajlupau 4, FABREGAS 5, VÉGH BÁLINT 4. Edző: Xavier Pascual

BALATONFÜRED: Deményi – Hornyák P. 4 (4), ROZMAN 4, Szmetán M. 1, Klucsik, Szretenovics 1, Kovács B. 2. Csere: Erdei (kapus), SIMOTICS 5, Varga M. 2, Németh B. 2, Fekete G. 1, Kljun 1, Szöllősi B. 1. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása: 4. perc: 4–3. 10. p.: 8–5. 15. p.: 12–8. 23. p.: 17–11. 28. p.: 21–12. 37. p.: 29–18. 43. p.: 35–21. 50. p.: 39–23. 55. p.: 43–24. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Nagy erőt mutattunk ezen a mérkőzésen, nem lehetett könnyű ellenünk játszani. Több játékosomat is olyan pozícióban küldtem pályára, ami nem a szokásos helye. A védekezésünk és a támadásunk is nagyszerű volt, sokat futottunk már az elejétől kezdve, aminek hamar meglett az eredménye. Már a tizenötödik percre úgy-ahogy eldöntöttük a találkozót, utána már könnyebb dolgunk volt.

Kis Ákos: – A csapatom teljesítette, amit megbeszéltünk. Futottunk, hajtottunk, tisztában voltunk vele, hogy ez magával hozza a technikai hibákat, de azért időszakonként voltak szép megoldásaink.