Győri-Lukács Viktória: Tudjuk, mi a tét a Ludwigsburg ellen

Tavaly június 2-án játszott egymással legutóbb Magyarországon a Győr és a német együttes, az akkor még Bietigheim néven szereplő gárdát meg- győző játékkal múlta felül a Bajnokok Ligája döntőjében az ETO, a kisalföldiek 2019 után ünnepelhettek ismét BL-győzelmet. A zöld-fehérek nem titkolt célja, hogy a következő nemzetközi kupasikerre ne kelljen ennyit várni, lehetőleg már csak három és fél hónapot. A Győr vezeti a csoportját, nagyszerű formában kézilabdázik, azonban még nem biztos a részvétele a negyeddöntőben, ám a Faluvégi Dorottyát is soraiban tudó, az aktuális idényt már Ludwigsburg néven kezdő német csapat legyőzésével a legjobb nyolc közé jutna a győri csapat.

Ez azonban nem ígérkezik könnyű feladatnak, Faluvégiék sem panaszkodhatnak az elmúlt hetek eredményei miatt, január közepén az Esbjerg keményen küzdött ellenük, hogy döntetlenre mentse az összecsapásukat, utána legyőzték a Buducsnosztot, a Brestet és a múlt hétvégén a Rapid Bucuresti-et is.

„Az idény egyik legnehezebb meccse vár ránk – fogalmazott Per Johansson, a győrieket 2024 márciusa óta irányító svéd mester a klubhonlapnak. – A németek minden poszton veszélyesek, nagyon-nagyon jó formában vannak, harminc percig felülmúlták idegenben az Esbjerget, és fantasztikus kézilabdát játszottak a Brest ellen is.”

A szakemberrel egyetértett Győri-Lukács Viktória, a győriek jobbszélsője, szerinte sem lesz könnyű dolga a hazaiaknak az Audi Arénában. „Nagyon fontos mérkőzés előtt állunk, hiszen most biztossá tehetjük a negyeddöntős szereplésünket – mondta a BL-idényben eddig 16 gólt szerző kézilabdázó. – Tudjuk nagyon jól, hogy a Ludwigsburg félelmet nem ismerve utazik el az idegenbeli meccsekre is, és komolyan veszi mindegyik mérkőzését. Nagyon jól teljesített idegenben és otthon is, ezért száz százalékkal kell koncentrálnunk ezen a találkozón, hiszen tudjuk, mi a tét.”

A két csapat már hat alkalommal találkozott egymással a Bajnokok Ligájában, mindegyik ETO-sikerrel zárult, legutóbb tavaly 31–26-ra nyertek a zöld-fehérek a Stuttgarttól tizenkét kilométerre fekvő városban.

A vasárnapi BL-találkozó előtt mindkét csapat fontos bejelentést tett, a győrieknél újabb idényre írt alá a másod­edző, Uros Bregar, aki 2024 tavasza óta segíti Per Johansson munkáját, kettejük együttműködése a következő évadban folytatódik. Ludwigsburgba viszont új szakember érkezik, az ugyanis már korábban ismertté vált, hogy a dán Jakob Vestergaard családi okok miatt visszatér hazájába. Az utódja Hla­vaty Tamás lesz, a felvidéki szakember korábban a Vipers Kristiansand vezetőedzője volt, korábban megkereste őt a Mosonmagyaróvár is, de arra nemet mondott. Németországi munkája kezdetéig a cseh válogatott társ szövetségi kapitányaként dolgozik.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

13. FORDULÓ

B-CSOPORT, vasárnapi mérkőzések

16.00: Győri Audi ETO KC–HB Ludwigsburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Odense Hb (dán)–Team Esbjerg (dán)

Szombaton játszották

Brest Bretagne Hb (francia)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 23–23

Megállapított eredmény

Rapid Bucuresti (román)–Vipers Kristiansand (norvég) 10–0