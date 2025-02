Golovin Vlagyimir: Megvan a női válogatott gerince, de márciusban lesznek új nevek a keretben

„Novemberre meghívást kaptunk Norvégiába, ilyesmi elég régen fordult elő. Áprilisban eljönnek hozzánk a brazilok – olyan időszakban, amikor mindenki játszik, vb-selejtezőre készül. Nekünk szerencsére nem kell, az Eb-bronzérmünknek köszönhetően kint vagyunk a decemberi világbajnokságon, úgyhogy stresszmentes időszak előtt állunk” – osztotta meg az mksz.hu-n vezetett blogjában Golovin az információt az idei ellenfeleinkről. Mint ismert, a mieink március 8-án, szombaton 14.15 órától a pestszentlőrinci BUD Arénában Ukrajna ellen játsszák idei első edzőmérkőzésüket.

A szövetségi kapitány a folytatásban kiemelte, itt az ideje a fiatalításnak, hiszen a 2028-as olimpiát már most szem előtt kell tartani.

„Ilyenkor kell és lehet a jövő csapatát is építeni, mert a mostaniak közül néhányan biztosan nem lesznek ott a 2028-as olimpián. Pontosabban, persze még egyikünk sincs ott, kvalifikálni kell, de természetesen ez a célunk. Ezért építkezünk, olyan keretet hívunk össze a márciusi válogatott hétre, amelyben lesznek új emberek, akikkel még nem találkoztunk, akiket nem ismerünk. Az utóbbi időben nagyon komoly munkakultúra alakult ki nálunk, a játékosok folyamatosan versenyeznek egymással, a fizikai mutatóik egyre javulnak. Kiváló egyéniségek, ezért nagyon fontos, hogy aki ide bekerül, az vegye át ezt a stílust, ezt a kultúrát. Sikerült elérnünk, hogy egységes az öltözői hangulat, ennek így is kell maradnia.”

„2028-ig előre nézve kijelenthetjük, hogy előrébb tartunk, mint három évvel ezelőtt. Van a női válogatottnak egy gerince, s ha a Jóisten is úgy akarja és megússzuk súlyosabb sérülések nélkül, ez meg is marad Los Angelesig. Az újoncokat pedig annak a figyelembe vételével is válogatjuk, hogy milyen személyiségek, milyen csapatemberek. Elsősorban persze a tudás dönt, mert ez mégis a magyar válogatott, és ha vannak zsenik, el kell fogadnunk, hogy ők nem átlagos figurák. Ugyanakkor egyetértek Michael Jordannel is, ő mondta, hogy egy játékos meg tud nyerni egy mérkőzést, de egy versenysorozatot, bajnokságot nem. Ahhoz már csapat kell” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

Golovin a blog végén valószínűleg Pál Tamara közelmúltbeli nyilatkozatára reagált, melyben a Románián belül klubot váltó irányító értetlenségének adott hangot, amiért kikerült a keretből.

„Hogy kit hívunk meg, aztán kit hívunk meg újra, azt persze mi döntjük el. Ezért is olvastam érdeklődve az egyik közelmúltbeli kerettag nyilatkozatát, aki arról beszélt, nem érti, miért maradt ki a válogatottból. Nem baj, elég, ha én értem. A kapu egyébként is mindenki előtt nyitva áll, be lehet lépni rajta. Persze nem a médián keresztül.”