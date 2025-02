Férfi kézilabda Magyar Kupa: a Tatabánya és a Fradi is a legjobb nyolc között

Idegenben nyert a Tatabánya és az FTC is a férfi Magyar Kupa negyedik fordulójában, győzelmével pedig mindkét gárda bejutott a sorozat legjobb nyolc csapata közé. A Tatabánya Komlóra utazott, ahol a Bányász-rangadó első tíz perce után magához ragadta a kezdeményezést, és többé nem is engedte ki a kezéből a meccset. Székely Márton 13 védést mutatott be a kapuban, a napokkal ezelőtt véget ért világbajnokságon a horvátokkal ezüstérmet nyerő jobbátlövő, Mateo Maras pedig nyolcszor talált be a hazaiak kapujába.

A Fradinak a másodosztályú Szigetszentmiklós otthonában kellett kiharcolnia a negyeddöntőbe jutást. Nem tartott a zöld-fehérekkel Borbély Ádám és Prainer Viktor, helyettük két fiatal került be, Balogh Ádám és Horváth-Garaba Ádám, előbbi kapuba állt, utóbb háromból három gólt szerzett, a Fradi pedig végül néggyel nyert.

A Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé a Veszprém, a Szeged, a Győr, a Budakalász, a Gyöngyös, a NEKA, a Tatabánya és a Fradi jutott be.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A NYOLC KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC 25–29 (11–17)

Legjobb dobók: Gulyás G., Menyhárt 5-5, ill. Maras 8. Plaza 5

Továbbjutott: a Tatabánya

Szigetszentmiklósi KSK–FTC Green Collect 23–30 (8–13)

Ld: Turák, Schmid, Brandt 5-5, ill. Bujdosó 7, Füzi 6

Tj: az FTC