Férfi kézi: nem lehetett megállítani a lelkes balatonfüredi fiatalokat

AZ IDÉNY egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta a Balatonfüred NB I-es férficsapata, amely az elmúlt hétvégén 38–36-ra legyőzte hazai pályán a bajnoki címért küzdő Szegedet. A csongrádiak a világbajnoki szünet után két fájdalmas vereséggel folytatták a Bajnokok Ligája-csoportkört, most pedig az élvonalban szaladtak bele egy újabb nagy pofonba, hiszen tavaly október közepén Csurgón kaptak váratlan, 32–27-es zakót. Sokatmondó, hogy az aktuális idényben a Szeged a Balaton partján szedte be a legtöbb gólt – minden sorozatot figyelembe véve.

Kis Ákos (Fotó: BKSE)

„Ha a szívemre teszem a kezemet, elmondhatom, engem is meglepett az eredmény. Amikor kezdésnél, a bemutatás után a pályán elment a két csapat egymás mellett, és egy fejjel magasabb, kétszer olyan széles játékosok álltak a szegedieknél, a segítőmmel, Papp Bálinttal összenéztünk és mondtuk is, hogy úristen, mekkora a különbség… – emlékezett vissza a diadal másnapján Kis Ákos edző. – A legfontosabb az volt, hogy a Szeged nem tudott könnyen ellépni, mert támadásban hatékonyak voltunk, kimagaslóan teljesítettünk. Ehhez extra kapusteljesítmény párosult fontos védésekkel. Hatalmasat küzdöttünk, ekkora fizikumú riválissal nehéz felvenni a versenyt, ráadásul nálunk sok fiatal játszott a második félidőben. Ám jól használtuk ki a lehetőségeinket. A mérkőzés és a győzelem a füredi szurkolókat is megmozdította, rég volt olyan, hogy a találkozó végén mindenki felállt a csarnokban, jó volt átélni ezt a hangulatot. A szegediek előtt Veszprémben léptünk pályára, az volt a célunk a két nagycsapat ellen, hogy néhány taktikai elemet és a gyors játékot gyakoroljuk, ha bizonyos helyzeteket meg tudunk oldani a világ legjobb játékosai ellen, az sikerélményt adhat védekezésben, támadásban és lerohanásban. Ősszel, az első fordulókban is az számított, hogy a Veszprémmel és a Szegeddel vívott meccseink után jó sorozatot kaptunk el és fontos pontokat szereztünk – a bajnokság mostani állását látva látszik csak igazán, hogy ezek milyen értékesek.”

A fürediek 2010 szeptembere után nyertek ismét a szegediek ellen. Érdekesség, hogy Kis Ákos akkor még játékosként vette ki a részét a győzelemből, a jelenlegi kapusedző, Szathmári János szintén a pályán nyújtott emlékezetes teljesítményt, a technikai vezető, Lelkes Gábor egy, míg a csapatorvos, dr. Szöllősi Bence két gólt is szerzett akkor, testvére, Szöllősi Balázs pedig az egyetlen, aki anno és most is játékosként élte át a csatát.