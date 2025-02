Csoknyai István: A sorsolás jobb, de a nyomás is nagyobb

Az első tavaszi forduló egyik legmeglepőbb eredménye az volt, hogy a Budakalász férfi kézilabdacsapata hazai pályán 30–28-ra legyőzte a bajnoki bronzéremre is esélyesnek tartott ETO-t. Ez az eredmény annak fényében azonban mégsem tűnik akkora meglepetésnek, hogy Csoknyai István együttese már ősszel is megizzasztotta ellenfelét Győrben, már hat góllal is vezetett, és csak az utolsó percben kapott ki egyetlen találattal.

„Gyengébbre sikerült az őszünk, kevésbé voltunk eredményesek, mint vártuk, ezért úgy vágtunk neki a tavasznak, hogy pontok kellenek! – mondta a Nemzeti Sportnak Csoknyai István, a Budakalász edzője. – Az ősszel ragyogóan szereplő Győr ellen tudtuk, hogy papíron nem mi vagyunk az esélyesek, de titkon bíztunk benne, hogy hazai pályán nyerünk, hiszen már az ősszel sem sok hiányzott hozzá. Akkor sajnos elrontottuk a végét, amit most ki akartunk javítani, és a fegyelmezett játék, az összeszedett védekezés meg is hozta az eredményét. Ha valamiből, ebből a sikerből biztosan meríthetünk önbizalmat.”

A szakember elmondta, hogy ezúttal is az ETO szlovén motorja, az irányító Dean Bombac kikapcsolása volt az elsődleges céljuk, aki az első bajnoki meccsen brillírozott ellenük, tíz góllal és csaknem ugyanennyi gólpasszal zárt, ezúttal azonban szerényebb teljesítményt nyújtott, megállt két találatnál. A második fél­időben a hazaiak jobban védekeztek, és kellett a 13 védést bemutató Váczi Dénes nagyszerű kapusteljesítménye is, de a mezőnyjátékosok is hozzátették a magukét, többek között Varga Mihály, Tyiskov Mihály és a szélsők, Juhász Ádám pedig remekül irányított.

„Boldogok vagyunk a győzelem miatt, de ez csak egyetlen meccs volt, és ezzel a sikerrel még nem értük el céljainkat – fogalmazott Csoknyai. – A játék is hullámzó volt kicsit, az első félidőben szerintem túlizgultuk a dolgokat, mintha megijedtünk volna, mert nem úgy játszottunk, ahogy elterveztük és megbeszéltük. Lassan és körülményesen kézilabdáztunk, például nem is lőttünk gólt kontrából, felállt fal ellen pedig nem volt esélyünk, az ellenfél a szünetig egyszerűen jobban játszott nálunk. A második játékrészben viszont a kétirányítós, gyorsabb játék végre meghozta az áttörést. Nem volt nyugodt meccs, a szépség helyett a küzdelem dominált, de ezúttal nem lehetett panasz a végjátékra, nem kellett izgulnunk.”

A Budakalásznak vannak gondjai a játékoskeretben, a jobbátlövő Sinkovits Benjamin vállműtéten esett át, így Papp Bence egyedül maradt a poszton, a jobbszélső Varjú Martin pedig súlyos térdsérülést szenvedett, így a klub kölcsönbe leigazolta Szmetán Pétert a Veszprémi KKFT-től. A csapat téli felkészülése is jól sikerült, a Budai Farkasok legyőzésével továbbjutott a Magyar Kupa legjobb nyolc együttese közé, és a tavaszi sorsolása is sokkal jobb az őszinél.

„Mindenki tudja, hogy ez a társaság többre képes annál, mint amit ősszel mutatott, és ezt a Győr ellen sikerült is bizonyítani – tette hozzá Csoknyai István. – A sorsolásunk valóban jobb, de vele a nyomás is nagyobb, mert kellenek a pontok, azaz nincs mese, meg kell nyerni a hazai meccseket.”

A Budakalász legközelebb február 14-én, pénteken lép pályára a fővárosban, a PLER otthonában.