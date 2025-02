Bravúrpontokért utazott Nantes-ba az OTP Bank-Pick Szeged

HÁROM NEHÉZ MÉRKŐZÉSE van hátra a Szegednek a BL alapszakaszában. A csapatok még hat pontot gyűjthetnek a következő két hétben, a Tisza-partiak továbbjutása egy ponttal már biztossá válik. Nem lesz azonban könnyű dolguk, mert a még rájuk váró Nantes, Barca, Magdeburg trió a négyes döntőből sem lógna ki.

A magyar csapat a világbajnokság utáni első fordulóban meglepő vereséget szenvedett, a horvát RK Zagreb jól „ölte” a kézilabdát, és 27–26-os sikerével elvitte a két pontot a Pick Arénából. Michael Apelgren legénysége nem tudta felvenni az utazósebességet, az összes kulcsembernek kivétel nélkül rossz napja volt, a horvátok ezt okos játékkal kihasználták.

Könnyen lehet, hogy a „Kékek” továbbjutása már azelőtt biztossá válik, hogy szerda este Franciaországban pályára lépnének, ugyanis nem sokkal a Nantes elleni találkozó előtt a nyolcpontos Kolstad a horvát fővárosban játszik, ahol a hazai győzelem a Szegednek kedvezne, amely így továbbra is négy ponttal jobban állna mindkét félnél. Mivel a Kolstad még a Magdeburggal is megküzd a jövő héten, majd Barcelonában zárja a csoportkört, nagy ijedtségre akkor sincs ok, ha a mieink már egyetlen pontot sem szereznének a hátralévő fordulókban.

Az őszi mérkőzéseken látottak alapján már Nantes-ban is van ok a reményre. A Pick Arénában Bodó Richárd a dudaszó előtti pillanatban lőtt győztes góljával a Szeged diadalmaskodott. A szintén gyors játékra törekvő franciákat sikerült jó védekezéssel megállítani, és a lerohanások mellett a felállt fallal szemben is hatékonynak bizonyulni.

A Nantes játékosainak kimondottan jó vb-jük volt, elég csak a harmadik helyért lejátszott találkozóra gondolni, amelyen Aymeric Minne tíz góljával Franciaország nagy csatában felülmúlta Portugáliát. A 27 éves irányító olyan formában játszik, amit a tehetsége alapján várhattunk tőle. Honfitársa, a balátlövő Thibaud Briet volt a bronzérmes másik nagy felfedezettje a tornán. A beálló Nicolas Tournat és a jobbszélsőként játszó átlövő, Julien Bos is kitett magáért. Nem beszélve Ivan Pesicről, akinek a védései elengedhetetlenek voltak a horvátok ellenünk bemutatott fordításához a negyeddöntőben.

Jérémy Toto visszatér előző sikerei helyszínére, a franciának legalább akkora szerepe lesz a védekezésben, mint Janus Smárasonnak a gólhelyzetek kialakításában. Sajnos a múlt héten a Zágráb ellen látszott, hogy amennyiben az izlandi irányítónak nincs jó napja, akkor a Szegednek sincs. Ő és csapata is kulcsfontosságú hatvan perc előtt áll a lendület visszaszerzése szempontjából.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ, B-CSOPORT

Szerda

18.45: RK Zagreb (horvát)–Kolstad (norvég)

20.45: Magdeburg (német)–Aalborg (dán)

20.45: Nantes (francia)–OTP BANK-PICK SZEGED (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

Csütörtök

20.45: Barca (spanyol)–Kielce (lengyel)