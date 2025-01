Vizsgaidőszak – Jakus Barnabás jegyzete

ENNÉL NAGYOBB rangadóval nem is indulhatna az év a magyar kézilabdában: szombat délután az Elek Gyula Arénában méri össze erejét a címvédő Ferencváros és a bajnokság másik nagy esélyese, az előző idényben BL-t nyerő Győr. Az ETO öt éve, még 2019. december 29-én tudta bajnokin idegenben legyőzni ellenfelét, azóta a Népligetben – rendre öt-hat gólos különbséggel – az FTC örülhetett. A szombati csatát a győriek várják egy fokkal jobb helyzetből, hiszen az ETO még nem veszített pontot a bajnokságban.

A „bemelegítés” mindkét oldalon remekül sikerült, fölényes sikerrel zárta az évet a két magyar sztáregyüttes, a tizennyolc, illetve huszonhét (!) gólos győzelem is azt mutatja, mennyire más kategóriát jelent ez a két csapat a magyar élvonalban. Előtte pedig – ki ne emlékezne – a remek magyar szereplést és bronzérmet hozó Európa-bajnokságon játszottak meghatározó szerepet a Fradi játékosai, illetve Győri-Lukács Viktória. Klujber Katrin és a ferencvárosiaktól 2020 nyarán a Rába partjára igazoló Győri-Lukács az Eb álomcsapatába is bekerült, a Fradi tehetséges irányítója, Simon Petra pedig a torna és az év legjobb fiataljának járó díjat is kiérdemelte.

Simonnak az ünneplésre nem sok ideje maradt, a vasárnapi bronzmeccs után másnap reggel a fővárosi Egyetem tér felé vette az irányt, az ELTE-ÁJK elsőéves joghallgatójára ugyanis két vizsga várt. A legnehezebb megméretés, a római jog januárban következik, miközben csapatára is számos erőpróba vár. Az NB I csúcsrangadója után folytatódik a Bajnokok Ligája, a csoportkör hátralévő mérkőzései azért is fontosak, mert az első két hely megszerzése esetén csak a negyeddöntőben kellene legközelebb játszani, ahonnan már csak egy lépés a budapesti négyes döntő.

Ahová – joggal – vágyik mindkét klasszisokkal teletűzdelt csapatunk. A final four még messze, most az első „vizsgán” van a hangsúly, amely meghatározó a folytatást illetően, hiszen ki szeretné „elégtelennel” indítani az évet… Egy esetleges vereséggel a ferencvárosiak, de a győriek is nehéz helyzetben találnák magukat, és a májusi visszavágóig, „az utóvizsgáig” már csak abban reménykedhetnek, hogy ellenfelük talán botlik.

A kulcsszereplők bizonyára átnézték már a „tételsort”, alaposan felkészültek egymásból, ideje tehát számot adni a tudásukból.

