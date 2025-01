Női kézilabda: a Siófok korábbi edzője lett az új szerb kapitány – hivatalos

A szerbek pont nélkül, a 21. helyen zárták a női kézilabda Európa-bajnokságot, s ezek után a szövetség cseppet sem meglepő módon úgy határozott, hogy meneszti posztjáról Uros Bregar szövetségi kapitányt. Az utódról hétvégén született döntés: a szövetség hivatalos közleménye szerint a norvég Bent Dahlt nevezték ki a válogatott új kapitányának, aki 2019-től a Siófok segédedzőjeként dolgozott, majd 2020 és 2021 között a vezetőedzői tisztséget is betöltötte, legutóbb pedig a cseh válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett.

Az új szerb kapitány több sztárjátékosra is számíthat a Szlovénia elleni világbajnoki-selejtezőn: mint arról korábban már írtunk, visszatér a válogatottba a két ferencvárosi klasszis, Andrea Lekics és Dragana Cvijics, de sajtóhírek szerint a válogatottságot a sikertelen Eb után lemondó Andjela Janjusevics, Szanja Radoszavljevics és Jovana Riszovics is meggondolhatja magát, akárcsak a korábban Érden is szereplő Katarina Krpezs Slezak.

A szerb válogatott áprilisban találkozik Szlovéniával a világbajnoki-selejtezőben.