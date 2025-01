Női kézi NB I: világbajnok kapust igazolt a Mosonmagyaróvár – hivatalos

Barbara Arenhart 2013-ban szerzett világbajnoki címet a brazil válogatottal, de ugyanebben az évben a torna legjobb kapusaként az All Star csapatba is beválasztották. Emellett a dél-amerikai kontinensbajnokságon és a pánamerikai-bajnokságon is többször ünnepelhetett aranyérmet, sőt 2011-ben a Pánamerikai Játékokon is diadalmaskodott – olvasható a mosonmagyaróváriak hivatalos honlapján.

A Mosonmagyaróvár új szerzeménye a nemzetközi mezőny egyik legelismertebb kapusaként megfordult a montenegrói Buducsnost Podgoricában és a szlovén Krim Ljubljanában is, de magyar kézilabda-rajongók a Vác kapujából is emlékezhetnek rá. A klub közleményéből kiderült, hogy Arenhart a 2025–2026-os idénytől csatlakozik a csapat keretéhez.

Mint ismert, Gyurka János vezetőedző január 19-én távozott a Mosonmagyaróvár kispadjáról, néhány nappal később pedig Gáspár Botond, a klub elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy több világbajnok játékos érkezése is várható.