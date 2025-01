Világbajnok játékosok érkezését is belengette az MKC elnöke

„Egy közösség életében nem mindig mindenben értenek egyet a felek, így volt ez a mosonmagyaróvári klub életében is. Így az elnök úrral történt egyeztetés után végül nem értettünk egyet egy-két dologban, ezért abban állapodtunk meg, hogy a jövőben nem én vezetem a mosonmagyaróvári klubot.” – fogalmazott Gyurka János, majd átvette a szót Gáspár Botond a klub elnöke, aki elmondta, az egyet nem értés szigorúan szakmai okokból fakadt, s ez vezetett a szakításhoz.

„Az elnökség és a klub részéről köszönjük a munkát Gyurka Jánosnak az elmúlt négy és fél évben” – kezdte Gáspár elnök. – „Sajnos az időzítés nem volt jó, de egy ilyen döntés soha nem jön jókor. A szurkolóktól elnézést kérünk, amiért nem tudtunk időben kommunikálni, de ez egy hirtelen közös döntés volt. Az új vezetőedző személyét illetően hamarosan bejelentésre készülünk, ahogy a jövőbeli keretet is hamarosan nyilvánosságra hozzuk, amelyben több világbajnok játékos is érkezik majd hozzánk. A következő idényben a célunk, hogy az MKC újra dobogós helyen zárjon és ezt is várjuk el megunktól.”