Nagyon simán, 23 góllal legyőzte a Győr a Mosonmagyaróvárt

Mint ismert, Albek Anna, Falusi-Udvardi Laura, Faragó Luca, Nogueira Martins Caroline Aparecida, Stranigg Zsófia, Tóth Eszter és Tóth Gabriella 2025. február 10. napjáig tartó határozott idejű eltiltást kapott január elején a Magyar Kézilabda-szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottságától, így ők ezúttal sem lehettek a pályán, az ellenfél pedig a Győr volt.

A papírformát ki is használták a vendégek, akik 20–11-es félidőt követően 45–22-re nyertek. Bruna de Paula 12 lövéséből 9-et gólra váltott, míg a leghatékonyabb a hatból hattal záró Kristina Jörgensen és a hétből hét lövés értékesítő Dione Housheer volt. Már ott volt a keretben az októberben szerződtetett 30 éves svéd Anna Lagerquist is, de nem lépett pályára.

KÉZILABDA

NŐI NB I

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC 22–45 (11–20)

Mosonmagyaróvár, 600 néző. Vezette: Fekete T., Hajdu T.

MOSONMAGYARÓVÁR: Halter – Molnár D., Varga E. 3, Wolfs 2, Kukely A. 5, IVANCOK-SOLTIC 9 (4), Magyar F. 1. Csere: HORVÁTH SZ. (kapus), Lancz, Lánczky, Horváth M. 1, Pádár, Megyeri 1. Megbízott edzők: Vers Ákos, Balogh Sándor

GYŐR: SAKO – Győri-Lukács 3, HOUSHEER 7, Blohm 3, Dulfer 1, NZE MINKO 6, Van Wetering 4. Csere: Győri A. (kapus), JÖRGENSEN 6, DE PAULA 9, Fodor Cs. 4, Ryu 2, Varga D., Rédecsi. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 12. perc: 6–6. 16. p.: 7–10. 20. p.: 10–11. 29. p.: 11–20. 37. p.: 11–28. 49. p.: 19–40.

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. –

MESTERMÉRLEG

Vers Ákos: − Az első húsz perc nagyon rendben volt. A tempóval később sem volt probléma, megvoltak a helyzeteink, de naggyá tettük az ellenfél kapusát. A második félidőre elfáradtunk, nem tudtunk megújulni, de mindenki igyekezett a legjobb tudása szerint beszállni a mérkőzésbe. Büszke vagyok a csapatra!

Per Johansson: − Nagyon felkészülten érkeztünk a mérkőzésre, tudtuk, hogy mire számíthatunk. Tiszteltük az ellenfelet, nem becsültük le az MKC-t, hiszen láttuk, hogy a Debrecen is megégett itt. Az első félidő nem volt tökéletes, de a második játékrészben már minden szempontból rendben volt a játékunk.