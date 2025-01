Férfi kézilabda-vb: Horvátország hazai pályán térne vissza az elitbe

Nyolc éve nem járt elődöntőben a horvát válogatott világbajnokságon. Az alig két hét múlva rajtoló tornán viszont társházigazdaként az elődöntőig Zágrábban léphet pályára, ami nagy segítség lehet neki a legszűkebb elitbe való visszatéréshez.

A 15 200 férőhelyes Arena Zagreb a 2009-es vb-n igazi oroszlánbarlang volt: a horvát szurkolók frenetikus hangulatot teremtettek az akkor még Ivano Balic nevével fémjelzett csapatuknak. Lino Cervar legénységének sikerült is bemasíroznia a döntőbe, ám ott a nagy rivális Franciaország megállította. Az ezüstérmet csalódásként élték meg a rajongók, de most bizonyára kiegyeznének hasonló eredménnyel. Délnyugati szomszédunk legutóbb az öt évvel ezelőtti Európa-bajnokságon állhatott fel a dobogóra, akkor is ezüst lett a vége.

Sokat fiatalodott a csapat 2024-ben, időnként sikerült is biztató játékot bemutatnia, de ez a helyezéseken nem mutatkozott meg. A németországi Eb-t a 11. helyen zárta, majd nyolcesztendőnyi távollét után kijutott az olimpiára, azonban Párizsban a csoportkörben ragadt és a 9. helyen végzett. Fortuna nem volt kegyes hozzá a mostani vb-sorsoláskor sem, a H–csoportban az abszolút a legmagasabb szintet képviselő Egyiptom mellett az argentin és a bahreini válogatott is kellemetlen pillanatokat okozhat neki. Nem is beszélve a középdöntős ágról, ahol az olimpiai 4. Szlovénia és a vb-ken kiugró eredményre jó évtizede váró Izland is egyenlő félként állhat bele a csatába.

Horvátországot az olimpiára már az izlandi Dagur Sigurdsson vezette ki, aki 2016-ban a semmiből nyert Eb-t a németekkel. A Bajnokok Ligája góllövőlistáját vezető szegedi jobbszélső, Mario Sostaric a válogatottban is a vezér lehet, a pálya másik szélén David Mandic cseréje a szintén szegedi Marin Jelinic lesz.

Óriási erősség a kapusposzt, az egyaránt 22 éves Dominik Kuzmanovic és Matej Mandic is korát meghazudtoló érettséggel képes a bravúrokra. Az irányítólegenda Domagoj Duvjnak 36 évesen is sokat tehet a sikeres vb-szereplésért. A két ünnep között Porecben készült a csapat, a veszprémi Luka Cindric a felkészülés második szakaszában csatlakozik a többiekhez. Ivan Martinovic, Luka Lovre Klarica és a tatabányai Mateo Maras személyében három kiváló jobbátlövő vár bevetésre.

Igaz, ezen a poszton a csoportrivális Egyiptomnál van az adu ász: Omar Jahja fél éve igazolt Veszprémből Párizsba, ahol rögtön több kiemelkedő meccse is volt. A korábbi szegedi Juan Carlos Pastor együttese közel volt az olimpiai elődöntőhöz a nyáron, ám a spanyol kapus Gonzalo Pérez de Vargasszal nem bírt el a negyeddöntő hosszabbításában. A szintén spanyol Pastor hamar a saját képére formálta az afrikaiakat, az ötkarikás játékokon elért ötödik hely biztató lehet a jövőre nézve. Egyiptom 2019 óta mind az öt nagy tornán ott volt a legjobb nyolcban. Ha a csapat esze és motorja, a veszprémi Jehja el-Dera nem szenvedett volna októberben súlyos térdsérülést, most a vb-cím titkos várományosa lehetne. Azonban a 29 éves irányító-átlövő kiesésével Pastornak át kell értékelnie a célt, reálisabbnak tűnik, hogy a válogatott megőrizze top nyolcas pozícióját a mezőnyben.

Izland és Szlovénia esetében mindig benne van egy-egy kiugró teljesítmény. A korábbi klasszis irányító, Uros Zorman játékintelligenciája szövetségi kapitányként is hozott már egy-két jó ötletet, és az olimpián négy közé jutó szlovénok kerete még úgy is tökéletesen alkalmas erre, hogy közülük talán csak Blaz Janc és Aleks Vlah nevezhető sztárnak. A szegedi Janus Smárason, a veszprémi Bjarki Már Elísson és Aron Pálmarsson is tagja az izlandi keretnek. Náluk mindig az a kérdés, hogy a Gísli Kristjánssonhoz hasonló klasszisok meddig bírják erővel a tornát. A 2022-es Eb gólkirálya, Omar Ingi Magnússon sérülés miatt viszont kihagyja a vb-t.

FÉRFI KÉZILABDA-VB (január 14.–február 2., Horvátország, Dánia, Norvégia)

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Herning): Németország, Csehország, Lengyelország, Svájc

B-csoport (Herning): Dánia, Olaszország, Algéria, Tunézia

C-csoport (Porec): Franciaország, Ausztria, Katar, Kuvait

D-csoport (Varasd): Magyarország, Hollandia, Észak-Macedónia, Guinea

E-csoport (Oslo): Norvégia, Portugália, Brazília, Amerikai Egyesült Államok

F-csoport (Oslo): Svédország, Spanyolország, Japán, Chile

G-csoport (Zágráb): Szlovénia, Izland, Kuba, Zöld-foki köztársaság

H-csoport (Zágráb): Egyiptom, Horvátország, Argentína, Bahrein

A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Január 15., szerda

20.30: Magyarország–Észak-Macedónia

Január 17., péntek

20.30: Guinea–Magyarország

Január 19., vasárnap

20.30: Magyarország–Hollandia