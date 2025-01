Ez is nagyon sima volt – a franciák a hollandokat is legyőzték a kézilabda-vb-n

FRANCIAORSZÁG–HOLLANDIA 35–28

Bár az elején kétszer is vezettek a hollandok, gyorsan egyértelművé vált, hogy nem ők lesznek azok, akik megállítják az egyelőre hibátlan francia csapatot. A „kékek” ezúttal is sokszínű, ötletes támadójátékot mutattak be Dika Mem vezetésével, jól védekeztek, és Rémi Desbonnet-nak is voltak fontos védései. Eközben a hollandok megint nem tudtak kapusteljesítményt felmutatni, be-becsúsztak hibák a támadásaikba – jellemző, hogy Nedim Remili kiállításának két percét háromgólos hátránnyal kezdték, és ugyanannyival fejezték be (10–7).

Luc Steins saját térfélről dobott gólja nemcsak némi derültséget hozott – két francia mezőnyjátékos vetődve egymást akadályozta az üres kapu felé tartó labda elérésében –, hanem átmeneti lendületet is a hollandok játékába, a narancsmezesek feljöttek két gólra (12–10). Aztán a franciák különösebb megerőltetés nélkül újra növelték előnyüket; bárki volt is a pályán közülük, a góltermelés fesztelenül folytatódott – az első félidőben már tizenegy gólszerzője volt Guillaume Gille csapatának, az előny pedig hatgólosra nőtt (19–13).

A második játékrész sem hozott jelentős változást, a franciák növelték is előnyüket, és győzelmükkel biztossá tették negyeddöntőbe jutásukat. A hollandok a vesztett pontokat tekintve – legalábbis átmenetileg – a mieink és az osztrákok mögé csúsztak.

NÉMETORSZÁG–OLASZORSZÁG 34–27

Jól kezdtek az olaszok, három góllal is vezettek (4–7), aztán jöttek a németek, és főleg Julian Köster góljainak köszönhetően 6–2-es szakasszal fordítottak. A második félidő eleje döntőnek bizonyult: Andreas Wolff lehúzta a rolót a német kapuban, míg társai odaát öt gólt lőttek, miközben ő csak egyet kapott (20–15), és innen már nem tudtak talpra állni az olaszok.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

I. CSOPORT (HERNING)

Németország–Olaszország 34–27 (15–13)

Ld: Kastening 6, Köster 5, Semper 5, ill. Prantner 8, S. Mengon 4

Korábban

Tunézia–Csehország 26–32 (12–19)

Ld: Ben Abdallah 9, Margeli 6, ill. Morkovsky 6, Skopár 5

Később

20.30: Dánia–Svájc

1. Dánia 3 3 – – 111–71 +40 6 2. Németország 4 3 – 1 124–118 +6 6 3. Olaszország 4 2 – 2 104–116 –12 4 4. Svájc 3 1 1 1 83–74 +9 3 5. Csehország 4 1 1 2 89–97 –8 3 6. Tunézia 4 – – 4 98–133 –35 0

II. CSOPORT (VARASD)

Franciaország–Hollandia 35–28 (19–13)

Ld: Mem 7, Richardson 7, Remili 4, Prandi 4, ill. Baijens 6, Kooij 5, Steins 3, Ten Velde 3

Korábban

Észak-Macedónia–Katar 39–34 (21–17)

Ld: Kuzmanovszki, Pesevszki 6-6, ill. Marzo 12

Később

20.30: Magyarország–Ausztria (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!