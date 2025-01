A Mosonmagyaróvár harmadik mérkőzését is elveszítette az Európa-ligában

A Mosonmagyaróvárra és a Dijonra is ráfért a javítás, miután mindkét csapat két vereséggel nyitotta az Európa-liga csoportkörét. A nemrég edzőt váltó magyar csapat Ines Ivancok-Soltic révén megszerezte a vezetést, de hosszú ideig ez maradt az egyetlen olyan időszak, amikor előnyben volt. 4–4 után négy francia gól következett, és bár nem rogyott meg a Mosonmagyaróvár, futott az eredmény után. A csapat viszont remekül játszotta meg a beállókat, főleg Faragó Luca élt nagyon, hetest harcolt ki, és gólokat dobott. A félidő hajrája Tóth Eszterről szólt, két átlövéssel kétszer egyenlített, mégis a franciák vonulhattak előnnyel a szünetre (13–14).

A második játékrész elején Falusi-Udvardi Laura révén hosszú idő után vezettek újra az óváriak (16–15), de nem tudtak ellépni, sőt, 19–18-nál visszavették az előnyt a franciák. 20–20-nál majdnem két percig kettős emberhátrányban kellett küzdenie a Mosonmagyaróvárnak, Varga Emíliát és Kukely Annát is kiszórták, szerencsére ezt nem igazán tudta kihasználni a Dijon, amely azért minimális előnnyel jött ki ebből a szakaszból. 23–25-nél Lilou Pintat-t piros lappal kiállították, Lancz Barbora és Falusi-Udvardi révén sikerült is egyenlíteni. Ráadásul visszajött a kapuba az első félidőben remeklő Caroline Martins, aki itt is kulcsfontosságú védéseket mutatott be.

28–28 után azonban több hiba is belecsúszott a védekezésbe, a Dijon egymás után háromszor betalálva komolyabb előnyt dolgozott ki (28–31). Ezután már elment a hajó, a végén már uralta a mérkőzést a Dijon, amely 36–30-as győzelmet aratott. A Mosonmagyaróvár a harmadik meccsét is elveszítette. Tóth Eszter a mérkőzés legeredményesebbjeként kilencszer volt eredményes, a dijoni Nadia Offendal nyolcszor talált be. Caroline Martins 13 védéssel zárt. Két hét múlva Franciaországban ismét egymással játszik a két együttes.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

CSOPORTKÖR

C-CSOPORT, 3. FORDULÓ

MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁR–JDA BOURGOGNE DIJON (francia) 30–36 (13–14)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 600 néző. V: F. Hofer, A. Schmidhuber (osztrákok)

MKC: C. MARTINS – Falusi-Udvardi 5, Varga E. 1, Wolfs 2, Tóth G., Ivancok-Soltic 3, Stranigg Zs. 3. Csere: Horváth Sz. (kapus), Kukely A., 2, TÓTH E. 9 (4), FARAGÓ 4, Lancz B. 1, Magyar F. Megbízott edző: Stranigg Ferenc

Dijon: GIEGERICH – MEDEL 5, VAUTIER 5, Valero Jodar 1, Pintat 3, Gayet 2, DURY 4. Csere: Dos Reis (kapus), Sivertsen 4 (4), OFFENDAL 8 (1), Lonborg 3, Perret, Plotton 1, Blaise. Edző: Clement Alcacer

Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–4. 15. p.: 4–8. 29. p.: 12–12. 33. p.: 16–15. 42. p.: 22–24. 48. p.: 25–25. 53. p.: 27–30.

Kiállítások: 10 perc, ill., 8 perc

Hétméteresek: 4/5, ill., 5/5

MESTERMÉRLEG

Stranigg Ferenc: – Tudtuk, hogy ez egy fontos meccs lesz, és nyernünk kell. Sajnos sok a beteg játékosunk, Tóth Gabriella állapota is rosszabbodott a második félidőre. Nagyon hiányzott a játéka. Az első félidőben remek volt a védekezés. Sajnos a második játékrészben a lerohanásaink nem voltak elég gyorsak, nem használtuk ki a szabad területeket. Sok volt a technikai hiba is. Tudtuk, hogy ebben a szezonban nem az Európa-liga szereplés a legfontosabb, nekünk a bajnokságban kell extrát nyújtanunk.

Clement Alcacer: – Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, ami rendkívül fontos volt, mert a legutóbbi vereséget nehezen dolgoztuk fel. Ma készen álltunk a nehéz küzdelemre, és nagyot harcolva tudtunk győzni. Büszke vagyok a csapatomra.

A csoport másik mérkőzésén:

Blomberg-Lippe (német)–Zaglebie (lengyel) 27–26 (10–13)