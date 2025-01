A cél a triplázás a DAC női kéziseinél

Remek őszt produkált a HC DAC, miután a közös cseh-szlovák Mol ligában megnyerte mind a tizenegy mérkőzését, továbbá bejutott a Szlovák Kupa döntőjébe, igaz az új évet vereséggel indították a dunaszerdahelyiek, ennek ellenére lehet okuk az örömre.

„Elégedettek vagyunk az elért eredményekkel, azonban mindent a helyén kell kezelnünk. Ősszel nagyon jó volt a sorsolásunk, mert a Píseket leszámítva a többi erősebb csapat ellen otthon játszottunk. Tavasszal más lesz, tíz kemény meccs vár ránk. Idegenben játszunk a Nagymihály, a Most és a Slavia Praha ellen. A Kynzvar otthonában már szerepeltünk, és a hétvégén nem sikerült pontot, pontokat szereznünk” – kezdte a Nemzeti Sportnak Horváth Zoltán, a HC DAC elnöke.

A dunaszerdahelyiek vasárnap 26–19-es vereséget szenvedtek, s a Mol Ligában közel egy év után kaptak ki ismét. Legutóbb 2024. január 10-én, éppen a Kynzvar ellen húzták a rövidebbet.

„A cseh csapat ellen mindig különös meccseket vívunk, mondhatnánk azt is, hogy Kynzvar a mumusunk. Szinte minden évben nálunk edzőtáboroznak, előkészületi meccseket játszanak a környékbéli csapatok ellen. A klub elnöke és az edző is mindig hangoztatják, hogy mi vagyunk a példaképük. Azt az utat szeretnék bejárni, amin mi mentünk, megyünk. Ha vasárnap nyertünk volna, négypontos előnyre tehettünk volna szert, de ez a nap nem a mi napunk volt, így maradt a két pont fór a Most előtt” – értékelt az elnök.

A dunaszerdahelyiek merész céllal vágtak neki az idénynek, három trófeára vágynak: bajnokok szeretnének lenni a cseh-szlovák közös bajnokságban, a szlovák bajnokságban, illetve először a klub történelmében céljuk elhódítani a Szlovák Kupát. „Álmunk, hogy meglegyen a mesterhármas. Mint a lányoknak az újévi köszöntőben is mondtam, képesek elérni ezeket a célokat” – zárta Horváth.

Jó hír a sárga-kék szurkolóknak, hogy másfél év kihagyás után, gyermeke születését követően visszatér Élő Beatrix a csapathoz.