Női kézilabda Eb: Szemerey és Márton Gréta újra a keretben, Füzi-Tóvizi lesz a kapitány a bronzmeccsen

Mint ismert, az Eb végéhez közeledve sérülés és betegségek is nehezítették a mieink helyzetét. A kiváló Eb-t futó Szemerey Zsófi combja éppen a középdöntő záró körében játszott, franciák elleni találkozón sérült meg, így nem léphetett pályára a norvégok elleni elődöntőben. Csakúgy, mint betegség miatt Márton Gréta. Az FTC balszélsője a szombati médiaeseményünket is kihagyta, de csatlakozott a betegek táborához Janurik Kinga, Vámos Petra és Szilágyi Zoltán másodedző is.

Nagy kérdés volt, közülük ki tudja vállalni a játékot a bronzmeccsen: végül az összes játékos visszatért, Szilágyi viszont nem tud leülni a kispadra. A kapusok közül így ezúttal Böde-Bíró Blanka marad ki, tőle a DVSC beállója, Füzi-Tóvizi Petra veszi át a csapatkapitányi teendőket. A másik két kimaradónk az utólag behívott Juhász Gréta és Petrus Mirtill lesz.