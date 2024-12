Lengyel kézikapitány: A sportágnak jó hír, hogy a magyar csapat újra ott van a legjobbak között, nekünk már kevésbé

A következő kontinenstornán társházigazdaként már biztos résztvevő lengyelek tíz év után (akkor is részben magyar rendezésű volt a viadal) jutottak be ismét az Eb-középdöntőbe. Akkoriban voltak a csúcson, hiszen a később a magyar válogatottat irányító dán Kim Rasmussen vezetésével meglepetésre a 2013-as és a 2015-ös világbajnokságon is a legjobb négy között végeztek. Az északi vonal most is él, hiszen immár öt éve a norvég Arne Senstad felel a szakmai munkáért, aki a spanyolokkal vívott kulcsfontosságú csoportmeccsre nyerő taktikát talált ki. A svédek elleni csütörtöki, középdöntős mérkőzésen már csak egy félidőn keresztül tudta tartani magát a csapata a kapus nélküli támadásokkal, és végül nyolcgólos vereséget szenvedett.

ELLENFÉLNÉZŐ: LENGYELORSZÁG Olimpia: nem szerepelt

Vb: 4. (2013, 2015), 5. (1973), 6. (1978), 7. (1957, 1962, 1975), 8. (1965, 1997) – 19 részvétel

Eb: 5. (1998), 8. (2006), 11. (1996, 2014) – 9 részvétel



Magyar mérleg ellene: 80 mérkőzés, 65 győzelem, 4 döntetlen, 11 vereség, 1790–1421-es gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2023. március 4., felkészülési mérkőzés, Heidelberg

Lengyelország–Magyarország 31–29 (17–17)

Legjobb magyar dobók: Szöllősi-Zácsik 7, Pásztor N. 4, Vámos P., Klujber 3-3

„A második félidőben is próbálkoztunk a kapus nélküli támadásokkal, de túl sok hibát vétettünk benne, ezenkívül sok két percet kaptunk, ami miatt mást kellett játszanunk a meccs egy jelentősebb részében – mondta Arne Senstad a Nemzeti Sportnak. – A hét a hat elleni játékkal úgy hittük, ismét lehet esélyünk, az említett sorozatos hibák után azonban váltanunk kellett. Nehéz ezt a taktikát hosszan vinni, mert miután kapsz néhány üres kapus gólt belőle, könnyen visszaesik az önbizalmad.”

A lengyelek szakvezetője ezután úgy folytatta, már a spanyol meccs után is küzdött a csapata azzal, hogy visszaesett a játékosai energiaszintje, így számukra hatványozottan nehéz lesz egymást követő két napon pályára lépni. Persze ezzel a magyar válogatott is így van, Montenegró ellen szükség volt arra, hogy a kulcsemberek a pályán legyenek a meccs nagy részében. Golovin Vlagyimir az esti meccsünk után elmondta, az élettani adatokat a padról követve, próbált folyamatosan pár perces pihenőt adni annak, akinek épp szüksége volt rá, ugyanakkor vannak olyan fontos találkozók, amelyeket úgy lehet megnyerni, ha a kulcsjátékosok nagyobb terhelést kapnak, és a meccs jelentős részét a pályán töltik.

„Talán furcsa lehet a számból hallani, de örülök, hogy a magyaroknak jól megy, személy szerint már régóta vártam, hogy a magyar csapat visszatérjen a legjobbak közé – ismerte el a rendkívül szimpatikusan nyilatkozó, 55 éves szakember. – Régóta követem a magyar kézilabdát, Karl Erik Böhnt és Heidi Lökét is a barátomnak nevezhettem, többször jártam korábban Győrben. Évek óta zajlik egy építkezés, aminek most meglátszik az eredménye. A női kézilabdázásnak is jó, hogy a magyarok újra ott vannak a legjobbak között, nekünk következő ellenfélként már kevésbé.”

A Larvikot is irányító szakember szerint Debrecenben, a hazai csapat ellen még nehezebb dolguk lesz, de megpróbálnak jó eredményt elérni. A lengyelek 18 tagú keretében 12-en is otthon játszanak, a legnagyobb név a csoportkörben 14-szer eredményes csapatkapitány-jobbátlövő Monika Kobylinska, aki a francia Brestnél töltött négy év után 2023 nyara óta a román kirakatcsapat CSM Bucuresti-ben légióskodik. Tétmérkőzésen legutóbb a 2017-es németországi vb csoportkörében találkoztak a felek, a magyar válogatott 31–28-ra nyert.