Franciaország a Karabatic-éra utáni első vb-n is aranyesélyes

NEM SOKKAL LETT GYENGÉBB a francia válogatott világbajnoki kerete azzal, hogy minden idők egyik legnagyobb kézilabdázója, Nikola Karabatic a nyáron befejezte pályafutását. Ugyan a párizsi olimpián már csak kiegészítő szerephez jutott, ekkora legenda jelenléte mindenkinek fontos volt.

A szövetségi kapitány Guillaume ­Gille-nek nagyobb gondot okozhat, hogy Elohim Prandi várhatóan nem épül fel a vb rajtjáig. A balátlövőposzton így várhatóan Thibaud Briet és ­Romain Lagarde juthat nagyobb szerephez. Az irányítók közül kimaradt a rutinos Kentin Mahé, ami a veszprémi Nedim Remili mellett az ősszel a BL-ben jó formában játszó Aymeric Minne-nek jelenthet előrelépést. A jobbátlövők közül Dika Mem felépülése jól halad, így barcelonai csapattársa, Melvyn Richardson ismét csak második opció lesz.

A francia keret mélysége továbbra is elképesztő, a Szeged beállójának, Jérémy Totónak gyakorlatilag esélye sem volt a tűz közelébe kerülnie. Ez nem véletlen, amikor olyan riválisai vannak, mint a veszprémi Ludovic Fabregas, Nicolas Tournat, Luka Karabatic vagy Karl Konan. Szélsőposztokon hasonló „túlkínálat” jelentkezik, Remili és Fabregas mellett veszprémi balszélsőként Hugo Descat is meghívót kapott.

Franciaország január 14-én a horvátországi Porecben kezdi el szereplését, ha továbbjut a C–csoportból, Varasd felé veszi az irányt, ahol a középdöntőben akár a magyar válogatottal is összecsaphat. A franciáknak egyértelműen csalódás volt a hazai olimpia, a negyeddöntőben az év egyik legjobb meccsén, hosszabbításban kikaptak az ezüstérmesként végző Németországtól.

Spanyolország az ötkarikás játékokon szintén hosszabbításra kényszerült a legjobb nyolc között, de sikerült felülkerekednie Egyiptomon. Az elődöntőben a német együttessel ugyanúgy nem bírt el, a bronzérem mégis erőn felüli teljesítménynek számít az elmúlt egy-két év trendjeit figyelve. Jordi Ribera csapata Oslóban kezdi el a vb-t, és rögtön a csoportkörben fontos rangadó vár rá Svédországgal szemben. A veszprémiek kapusa, Rodrigo Corrales kimaradt, Gonzalo Pérez de Vargas párja a magdeburgi Sergey Hernández lesz. Érdekesség, hogy nem a Dujshebaev család lesz az egyetlen, amelyik testvérpárt ad a spanyol válogatottba. A 19 éves Petar Cikusa tehetségét a BL júniusi négyes döntőjében az egész világ megcsodálhatta, most ikertestvérével, Djordjéval együtt nagy világeseményen is bemutatkozhatnak. A szegediek jobbátlövője, Imanol Garciandia és a veszprémiek irányítója, Agustín Casado is a rutinos játékosok közé tartozik.

A svédeket a körbeverés a mezőny felett álló Dánia karmaiba sodorta az olimpiai negyeddöntőben, így a franciákhoz hasonlóan nekik is korán véget ért a küzdelem. Most az újonnan kinevezett Michael Apelgren a Szeged után hazája csapatával is megmutathatja, hogy miért ő a mezőny egyik legígéretesebb feltörekvő edzője. Tobias Thulinnak ezúttal Andreas Palicka mellett az Aalborgban jól védő Fabian Norstennel is meg kell küzdenie a felkészülés során. Visszatért a csapatba a válogatottságot korábban lemondó Niclas Ekberg, ennek Daniel Pettersson lett a kárvallottja. Gyakorlatilag nincs gyenge pontja Svédországnak, két egyforma erősségű sor osztozik a játékperceken. Felix ­Claar sérülése tovább húzódik, így a leendő szegedi Jim Gottfridssonon lesz a világ szeme, valamint Eric Johanssonon, aki nyári műtétje miatt kihagyta az olimpiát, de most jobb formában van, mint valaha. Valami azt súgja nekünk, hogy a 24 éves balátlövőnek ez a vb hozza meg az áttörést a szupersztárok közé.

Abba a kategóriába igyekszik, ahonnan az elmúlt másfél évben Sander Sagosen kicsúszni látszik. A norvég balátlövőnek ez a részben hazai torna segíthet visszakapaszkodni a legjobbak közé. A szegedi Magnus Röddel és az Elverum után a GOG-ban is parádézó Tobias Gröndahllal együtt rendkívül ígéretes triót alkothat. A norvégok pechükre a svédekkel és a spanyolokkal egy középdöntős ágon vannak. Sőt, extra adalékként még a szintén nagy dobásra készülő Portugália is a tábla ezen részén található. A négy topcsapatból csak kettő jut be a negyeddöntőbe.