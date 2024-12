Fordított Románia a szerbek ellen, megmaradt az esélye a továbbjutásra

B-CSOPORT

A szerbeknek mindenképp győzniük kellett, hogy életben tartsák továbbjutási esélyeiket, ráadásul minimum ötgólos különbségre lett volna szükségük amellett, hogy este a csehek kikapnak Montenegrótól. 7–6 után be is indultak, elmentek 15–10-re, de a románok két gólt tudtak ebből faragni a szünetig. A Debrecenben játszó Jovana Jovovics szerezte a szerbek első gólját (összesen háromig jutott) a második félidőben, és utána is 20–16-ra vezettek, ám Románia a 49. percben fordított 23–22-re. Kezdett kicsúszni a szerbek kezéből a mérkőzés (a magyar válogatott néhány tagja is a helyszínen tekintette meg), akiknek ugye maga a győzelem kevés lett volna a megfelelő gólkülönbség nélkül, így egyre frusztráltabbá váltak a játékosok, nőtt a hibák száma. A hajrát jobban bírták idegekkel a románok, 27–25-re győztek, de egy esetleges cseh sikerrel még kieshetnek – az esti meccs után derül csak ki, melyik két válogatott jut tovább innen.

D-CSOPORT

Feröer az első két meccsén a védekezéséről volt híres (csak 45 gólt kapott, ami a harmadik legkevesebb volt a mezőnyben két kör után), s a már csoportelső dánok ellen is jól tartotta magát a mérkőzés elején, a 9. percben 4–4-et mutatott az eredményjelző. A folytatás viszont már máshogy alakult, az olimpiai és vb-bronzérmes válogatott ellépett 15–8-ra, a második félidőben pedig még tovább növelte előnyét. Azért kicsit kiengedett Dánia, a vége 33–24 lett, a Győrben játszó Kristina Jörgensen öt góllal vette ki a részét a sikerből.

F-CSOPORT

Ukrajna már nem juthatott tovább, Hollandia pedig már kvalifikálta magát a középdöntőbe, s a csoportelsősége sem volt veszélyben. A németalföldiek ettől függetlenül az első félidőben lerendezték a meccset – hiába kezdtek északkeleti szomszédaink egy 3–0-val –, mivel 5–5 után a 19. percre elhúztak 15–7-re az ekkor már ötgólos (végül kilencig jutó) Sarah Dekker vezetésével. A Debrecenben játszó Tamara Haggerty is betalált, s a hollandok 43–23-mal abszolválták a találkozót, azaz hibátlan mérleggel léptek tovább a csoportkörből. Az ukrán válogatott Magyarországon kézilabdázó tagjai közül Tamara Szmbatjan (Alba Fehérvár) hét, Lilija Gorilszka (Budaörs) két gólt dobott, Balog Judit (Vasas) pedig 11.11 százalékos hatékonysággal védett.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

B-CSOPORT (DEBRECEN)

Románia–Szerbia 27–25 (13–16)

Ld: Seraficeanu 5, Stoica 5, ill. Janjuszevics 7

Később

20.30: Montenegró–Csehország (Tv: M4 Sport, 21.15, felv.)

B-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Montenegró 2 2 – – 51–43 +8 4 2. Románia 3 2 – 1 81–80 +1 4 3. Csehország 2 1 – 1 55–53 +2 2 4. Szerbia 3 – – 3 67–78 –11 0

D-CSOPORT (BÁZEL)

Dánia–Feröer 33–24 (15–8)

Ld: Jörgensen 5, Östergaard 5, ill. Brandenborg 9

Később

20.30: Horvátország–Svájc

D-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Dánia 3 3 – – 102–80 +22 6 2. Svájc 2 1 – 1 58–60 –2 2 3. Horvátország 2 – 1 1 43–51 –8 1 4. Feröer 3 – 1 2 66–78 –12 1

F-CSOPORT (INNSBRUCK)

Hollandia–Ukrajna 43–23 (24–12)

Ld: Dekker 9, ill. Szmbatjan 7

Később

20.30: Németország–Izland