A születésnapos Balogh Beatrix tudja, mit éreznek a mai kerettagok

„Jó volt látni az eddigi mérkőzéseket, talán kicsit irigykedve is figyeltem a lányokat a hangulat miatt – mondta az olimpiai ezüst- és világbajnoki bronzérmes Balogh Beatrix, aki 1998-ban szintén harmadik lett az Eb-n, 1994-ben negyedik, 2002-ben és 2006-ban pedig ötödikként végzett, így rendszeresen szerepelt a Nemzeti Sport hasábjain is. – Mindig nagyon-nagyon jó volt hazai közönség előtt játszani a válogatottal, tudom, milyen érzések vannak a mostani kerettagokban. Nagyon tetszik, amit látok a lányoktól, jó úton járnak, együtt vannak, látszik, hogy felkészültek. Mostanra értek igazán össze, kellett az elmúlt néhány év közös munkája, a szövetségi kapitányon is azt látom, hogy rendkívül együtt él a csapattal, szerintem kiválóan dolgoznak együtt.”

A Románia elleni múlt vasárnapi Eb-középdöntős meccs szünetében a hazai sportági szövetség a Főnix Arénában köszöntötte a 2004-es Eb-dobogós együttes tagjait, az eseményre a Regionalligában szereplő Ebersberg együttesét irányító, 2023 nyara óta Németországban élő, 1994 és 2007 között 170 válogatott meccsén 503-szor eredményes Balogh nem tudott hazajönni.

„Ha nem is napi szinten, de tartjuk a kapcsolatot a régi csapattársakkal, és ha találkozunk, ott tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol legutóbb abbahagytuk. Mindig van mondanivalónk egymásnak, és ez a lényeg – folytatta a többek között Dunaújvárosban, Székesfehérváron, az osztrák Hypóban és a spanyol Saguntóban is kézilabdázó, Bajnokok Ligája- és kétszeres EHF-kupa-győztes Balogh. – Nagyon jó lett volna, de sajnos nem tudtam ott lenni Debrecenben, az elmúlt hétvégén nekünk is meccsünk volt. Több alkalommal is tartottak már ilyen rendezvényt, a kétezres olimpiára emlékezve is köszöntöttek minket, mindig jó érzéssel tölt el egy ilyen összejövetel.”