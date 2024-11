Vámos Petra: Többször kirázott a hideg, parádés volt a hangulat

„A kezdésen még van mit dolgozni, de azért nem volt gördülékeny a játékunk, mert mindenkiben az volt benne, hogy itthon van ez az Eb, menjünk, csináljuk. Talán kicsit túlizgultuk, vagy még inkább bizonyítani akartunk, hiszen ennyi magyar szurkoló előtt játszani különleges érzés. Lehet, én vagyok nagyon érzelgős típus, de a bemutatáskor és a meccs közben is többször kirázott a hideg. Parádés volt a hangulat!” – mondta Vámos Petra, aki videónkban arról is beszélt, milyen volt neki ismét a Főnix Csarnokban játszani, illetve előretekintett a szombati, telt házas, svédek elleni találkozóra is.