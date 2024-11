Súlyos eltiltást kaptak a Lengyelországban balhézó korábbi magyar kézikapitányok

A lengyel férfi kézilabda-bajnokságan a Wisla Plock nyert a Kielce elleni októberi rangadón. A lefújás után a játékosok is összeverekedtek és a két vezetőedző is összeszólalkozott. Az esetért Xavier Sabaté és Talant Dujsebajev is eltiltást kaptak, míg a csapatok pénzbüntetésben részesültek.

Korábban megírtuk, hogy a lengyel rangadón 21 alkalommal ítéltek kiállítást a játékvezető, és kétszer mutatták fel a kék lapot a piros lap mellé, ami azt jelenti, hogy fegyelmi tárgyalást kell tartani a súlyos szabálytalanságról. A mérkőzés után a Plockot irányító Xavier Sabaté – aki korábban a Veszprém és a magyar válogatott korábbi edzője is volt – elmondta, a Kielce edzője leköpte őt. Az ugyancsak korábbi magyar kapitány, Talant Dujsebajev rasszizmussal vádolta kollégáját. Az esetet követően mindkét csapat közleményt adott ki, melyben kiállnak a fair play mellett, egyben elítélik a rasszizmust. Három héttel az estet követően a liga is megszólalt. Mindkét fél 30-30 ezer zloty, azaz közel hárommlió forint pénzbüntetést köteles befizetni. Az edzők pedig hat-hat mérkőzésre szóló eltiltást kaptak. A klubok cikkünk megjelenéséig nem reagáltak a büntetésre.