Női kézi NB I: a Mosonmagyaróvár három góllal legyőzte a Dunaújvárost

A félidőben 21–17-re vezetett a Mosonmagyaróvár, a fordulás után a Dunaújváros egy gólt ugyan ledolgozott a hátrányából, de nem tudta különösebben izgalmassá tenni a hajrát – így a Mosonmagyaróvár hazai környezetben végül 35–32-es győzelemnek örülhetett. A találkozón a hazaiaknál Tóth Eszter és Faragó Luca is hat gólig jutott, míg a vendégek legeredményesebb játékosa, Arany Rebeka ugyancsak hat gólt szerzett.

A Mosonmagyaróvár harmadik győzelmét szerezte a bajnokságban, és a tabella 7. helyén áll, míg a DKKA elszenvedte idei ötödik vereségét, s csak a 12. helyről várja a folytatást.

KÉZILABDA

NŐI NB I

MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC–DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA 35–32 (21–17)

MOSONMAGYARÓVÁR: C. MARTINS – Falusi-Udvardi 2, Lancz 1, FARAGÓ LUCA 6, TÓTH E. 6 (3), Ivancok-Soltic 3, STRANIGG ZS. 5 (1). Csere: Halter (kapus), ALBEK 4, Wolfs, TÓTH G. 5, Varga E., Kukely A. 3. Edző: Gyurka János

DUNAÚJVÁROS: Bartulovics – ARANY 6, Paróczy 3, D. Kpodar 2 (2), Somionka, Kellermann 3, Agócs. Csere: WÉNINGER (kapus), SALLAI 5, Terzic 3 (2), GERHÁTH K. 5, Luchies 3, Borgyos 2, Török F. Edző: Gulyás Péter

Kiállítások: 6, ill.10 perc

Hétméteresek: 4/5, ill., 4/6

Az eredmény alakulása: 8. perc: 5–2. 16. p: 12–7. 26. p.: 19–13. 28. p.: 19–16. 33. p.: 23–18. 45. p.: 27–25. 50. p.: 30–29. 59. p.: 34–31

MESTERMÉRLEG

Gyurka János: – Jó szériában érkezett hozzánk az újvárosi csapat, és ma is megmutatták, hogy számolni kell velünk. A válogatott szünetből mindig nehéz visszajönni, Jól kezdtük a mérkőzésünket, de sajnos több hibát vétettünk, amivel magunkra húztuk az ellenfelet. Öt góllal is vezettünk, majd kimaradtak ziccerek, technikai hibákat vétettünk. Mentális kézbe kell tartani egy ilyen meccset. Izgalmas mérkőzést játszottunk. Kellettek a jó egyéni teljesítmények, hogy ezt a nagyon fontos két pontot be tudjuk gyűjteni. Kapaszkodunk és dolgozunk kőkeményen.

Gulyás Péter: – Végletekig kiélezett mérkőzés volt, annak ellenére, hogy a Mosonmagyaróvár az első félidőben jobban játszott. A második félidőben sokkal magabiztosabb védekezést mutattunk be, mint az első játékrészben. Úgy gondolom, az óváriak a rutinjukkal, és a fizikai fölényükkel nyerték meg a meccset. Ennek ellenére büszke vagyok a csapatra. Jó reklámja volt a női kézilabdának a mai mérkőzés.