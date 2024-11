Női kézi Eb: az EHF erősorrendjében 5. a magyar válogatott

Már csak alig egy hónap van hátra a részben hazai rendezésű női kézilabda Európa-bajnokságig (Debrecen mellett Ausztria és Svájc ad otthont a viadalnak). A múlt héten válogatott összetartásokat rendeztek szerte a kontinensen, melyek keretében felkészülési mérkőzéseket is játszottak. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány lányai például a franciákkal találkoztak kétszer is: egy-egy győzelem és vereség lett a mérleg.

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) az elmúlt hónapok eredményei alapján készített is egy erősorrendet az Eb-re, melyen a magyar válogatott az igen előkelő, 5. helyezést foglalja el.

„Magyarország az Eb-ken legjobb eredményei közül többet is házigazdaként ért el, mint például a 2004-es bronzérem vagy a hatodik hely 2014-ben. Viszont a legutóbbi négy Eb közül hármon sem végzett jobb helyen a tizediknél – 2020-ban 10., 2022-ben 11., 2016-ban 12. lett. A magyar válogatott most ismét hazai pályán, Debrecenben fog pályára lépni, miután jelentős javulást mutatva hatodik lett a párizsi olimpián. Az ötkarikás játékok egyik legfiatalabb csapata volt, és a fiatal generáció egyre tapasztaltabb lesz. Az, hogy hazai pályán szerepelnek, a moráljukra és az éhségükre is jó hatással lehet. A magyar csapat a múlt héten a regnáló világbajnok franciákkal mérkőzött meg kétszer, és megmutatta, hogy mindenkinek kemény ellenfele lesz, hiszen megosztozkodtak a győzelmeken – 30–27-re nyert Magyarország, 26–22-re Franciaország” – áll az EHF indoklásában.

Az első 24 csapatos Eb 8-as erősorrendjében a magyar válogatott ezzel maga mögé utasította Hollandiát, Németországot és Svájcot is, míg a legjobb négybe Svédország, Dánia, Franciaország és Norvégia fért be.

A kontinenstorna csoportkörében november 28-án Törökország, 30-án Svédország, december 2-án Észak-Macedónia lesz a társházigazda magyarok ellenfele, egyaránt 18 órától, Debrecenben. Az ugyancsak debreceni középdöntőbe az első két helyezett jut.

Az EHF erősorrendje a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokságra: 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Dánia, 4. Svédország, 5. Magyarország, 6. Hollandia, 7. Németország, 8. Svájc.