Kézilabda Európa-bajnokság, nyereményjáték – játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A „Nyerj jegyet a női kézilabda Európa-bajnokságra” nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp Dániel, vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező).

2. A Játék lebonyolítója

A Media Services Company Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. I. ép. 2. em., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-876205, képviseli: Guttengéber Csaba; a továbbiakban: Lebonyolító).

3. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a jelen Hivatalos Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a játékra történő jelentkezéssel, azaz SMS küldésével (a továbbiakban: részvétel) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékos a részvétellel tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzé tehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

4. A Játék menete

A Játék időtartama, - azaz november 18.-24. - alatt a Nemzeti Sportrádió Sportreggel című adásaiban 08 és 09 óra között, hétköznaponként a Hazafutás című adásaiban 15 és 16 óra között, illetve a Körkapcsolás című adásaiban minden nap 19 és 20 óra között, valamint hétvégén 15 és 16 óra között is elhangzik a Játék kérdése, amelyre külön szignál hívja fel a figyelmet. Naponta 3 alkalommal kerül megrendezésre a Játék. A Játékban való részvételhez a dal elhangzásakor kell SMS-ben elküldeni a dal címét és előadójának nevét a Nemzeti Sportrádió 0630-55-55-605-ös telefonszámára. A helyes megfejtést beküldők közül a leggyorsabb kerül kiválasztásra. A Játékosnak a műsorvezető kérésére helyesen be kell mondania a rádió szlogenjét (Hajrá magyarok!). Amennyiben a Játékos teljesíti ezt megnyeri a Játék napi nyereményét. A Játék időtartama alatt egy Játékos csak egy alkalommal jogosult nyeremény átvételére. Abban az esetben, ha olyan Játékos küldi be elsőként a helyes megfejtést a Játék során, aki a Játék időtartama alatt már nyert, automatikusan a soron következő helyes megfejtő válik jogosulttá a nyeremény átvételére.

5. A Játék időtartama

A Játékot 2024. november 18. és 24. között rendezi meg a Szervező.

6. A nyeremény és a nyeremény átadása

A nyertesek nyereménye a Játékban két fő részére szóló napijegy a női kézilabda Európa-bajnokság debreceni mérkőzéseire.

A különböző napokon különböző dátumra lehet nyerni, a pontos időpontokat alább feltüntetve találhatják:

A nyereményjáték napja A nyeremény felhasználásának napja november 18. november 28. (2 mérkőzés) november 19. november 30. (2 mérkőzés) november 20. december 2. (2 mérkőzés) november 21. december 5. (3 mérkőzés) november 22. december 6. (3 mérkőzés) november 23. december 8. (3 mérkőzés) november 24. december 10. (3 mérkőzés)

A Játék részeként kizárólag a belépőjegyeket biztosítja a Szervező, szállást és lejutási lehetőséget nem tartalmaz a nyeremény.

A nyereményeket a Szervező emailben küldi el a nyertesek számára.

7. A Szervező jogai

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival.

Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Játékos által beküldött válasz, komment nyelvtanilag nem értelmezhető, illetve jogsértő vagy trágár kifejezéseket tartalmaz, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

8. Adatkezelés

Adatkezelő: A Játék során gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Szervező.

Adatfeldolgozó: A Szervező a játék eredményes lebonyolítása érdekében Lebonyolítót bízza meg a nyeremények átadásával, amelyre tekintettel a 2. pontban foglalt Lebonyolító a Szervezővel hatályban lévő adatfeldolgozási szerződésére tekintettel adatfeldolgozóként kezeli a Játékos részvételkor, illetve a nyertesként történő kiválasztást követően megadott személyes adatait.

Adatfeldolgozó újabb adatfeldolgozó megbízására csak a Szervező írásbeli engedélyével jogosult. Újabb adatfeldolgozó megbízásáról Szervező tájékoztatja a Játékosokat.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy Szervező a Lebonyolító részére személyes adatait átadja, és Lebonyolító azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezelje.

Az adatkezelés célja: szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertesként kiválasztott Játékos által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat

a Játék eredményes lebonyolítása,

a Játékos azonosítása,

a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezelik.

A kezelt adatok köre: Szervező és Lebonyolító a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Játékos alábbi személyes adatait:

1. a) a Játékban történő Részvételhez a Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe, postai címe, személyigazolvány száma;

2. b) a nyertes Játékos által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (név, e-mail cím, telefonszám, postai cím).

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Játékos által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás: A Játékos a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező a jelen pontban meghatározott személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy az általa a részvételkor vagy a nyertesként történő kiválasztását követő kapcsolatfelvételkor átadott személyes adatait a Szervezővel és a Lebonyolítóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerjék, amennyiben erre jogosultak, és ez a feladataik ellátásához szükséges.

A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak jelen 8. pontja szolgálja. A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat az [email protected] e-mail címen.

Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjukban a nyereményt részére átadni.

Az adatkezelés módja és elvei: Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Játékos jogai:

1. a) A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

2. b) A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.

3. c) A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

közérdekből végzett feladat ellátásához;

a népegészségügyet érintő közérdekből;

közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

1. d) A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

2. e) A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha

a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

A jogérvényesítés lehetőségei: A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az [email protected] e-mail címen jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Kelt: Budapest, 2024. november 15.