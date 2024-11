Jó formában utazott el a Szeged a Kielce elleni BL-meccsre

AZ ELSŐ KÖR JÓL SIKERÜLT a Szegednek a BL-ben, amelyben a harmadik helyről várja a csoportkör második felvonását. Már mindenki játszott mindenkivel a nyolcasban, most elkezdődnek a csoportvisszavágók.

A Tisza-partiak még a válogatott szünet előtt hazai pályán 28–27-re legyőzték a Kielcét, majd az Eb-selejtező sem törte meg a lendületüket, a Veszprém elleni bajnoki rangadón is sikerrel jártak. 28–24-es diadalukkal egy kilencmeccses vereségsorozatot szakítottak meg ősi riválisukkal szemben, így önbizalommal telve várhatják a BL-folytatást.

Már nyolc éve annak, hogy a Kielce megnyerte a Bajnokok Ligáját, de már akkor is Talant Dujsebajev ült a lengyel sztárcsapat kispadján, aki nemrég még olyan bőséges kerettel gazdálkodhatott, hogy fél tucat játékosát kölcsön kellett adnia más együtteseknek, ezzel szemben napjainkra Lengyelországon belül is elveszítette egyeduralkodói státuszát. A rivális Wisla Plock az ősszel már kétszer legyőzte a sárga-kékeket, az elmúlt idényben pedig a bajnokságot és a kupát is elhódította tőlük.

Hatalmas veszteség volt a Kielcének a kapusok között topkategóriás Andreas Wolff nyári, utolsó pillanatos távozása, ráadásul az évad legelején rögtön megsérült a csapat motorjának és vezérének számító Alex Dujshebaev is. Apró öröm lehet a lengyeleknek, hogy a 31 éves jobbátlövő a hétvégi bajnokin már ismét pályára lépett, márpedig ha ő is bevethető lesz, az teljesen más forgatókönyvet ígér csütörtök estére, mint amit a két gárda előző összecsapásán láthattunk.

Persze azóta a szegediek sem lettek gyengébbek. Jó védekezés után a gyors indulások, változatos támadásbefejezések jellemzik a játékukat, valamint jó kapusteljesítmény és a meccs iramának diktálása. Ha ezeket sikerül megvalósítani, az Michael Apelgren eddigi legnagyobb idegenbeli győzelmét eredményezheti.

A továbbjutáshoz az olyan kiegyenlített csoportban, amelyben a fordulót a Bundesliga-címvédő Magdeburg kieső helyen kezdte el, minden vendégként szerzett pont extra teljesítmény. A Szeged nyolc pontot gyűjtött az első körben, még legalább négyet-ötöt mellé kellene tennie az izgalommentes továbbjutáshoz. A látottak alapján ez benne is van a kékekben.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

8. FORDULÓ

B-CSOPORT

20.45: Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Barca (spanyol)–Nantes (francia)

Szerdán játszották

RK Zagreb (horvát)–Magdeburg (német) 22–18 (11–7)

Aalborg (dán)–Kolstad (norvég) 30–28 (13–14)