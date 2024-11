Három góllal nyert a Győri ETO a Rapid otthonában, és az élről várhatja a januári folytatást a BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

B-CSOPORT

Rapid Bucuresti (román)–Győri Audi ETO KC 25–28 (11–15)

Az előző körben simán, 11 góllal győzte le a Győr a Rapid Bucuresti-et, és a címvédő a vasárnap délutáni, újabb csata előtt is abszolút esélyesnek számított. A papírforma mellett az sem változott, hogy az egy héttel korábbi CSM–FTC meccshez hasonlóan most is szokatlanul hideg volt a bukaresti arénában…

A hírek szerint anyagi problémákkal is küzdő, jó ideje szétesően teljesítő románoknál már nem szerepelt a napokban távozó montenegrói Milena Knezsevics és a spanyol Marta López, míg az ETO-nál az indulás előtti utolsó edzésen vállsérülést szenvedő dán Kristina Jörgensen maradt ki (nála pontos diagnózis a napokban várható az orvosi vizsgálatok után). A hűvös környezet rányomta a bélyegét a kezdésre, kevés gól esett, mindkét oldalon több volt a hiba és a pontatlanság, ziccerek maradtak ki. A Rapid 3–0-s sorozatára a Győr egy 4–0-ssal válaszolt az első félidő közepén, majd a hajrát is sokkal hatékonyabban kezdte a vendégcsapat a sokat rontó riválishoz képest, így biztos előnnyel mehetett a pihenőre.

A 39. percben újabb szürreális fejlemény és intermezzo borzolta a kedélyeket: (mondhatni, stílszerűen) lefagyott a zsűri asztalnál lévő laptop és az optikai egér… Ennél nagyobb izgalom sokáig nem történt, a szünet után is a győriek kezdtek jobban, és a záró húsz percre 20–14-es vezetéssel fordultak. A balszélső Korsós Dorina góljainak is köszönhetően a Bucuresti hármat tudott faragni a hátrányából, negyedórával a vége előtt, 22–19-nél így Per Johansson időt kért, hogy visszazökkentse a megfelelő ritmusba játékosait, akik talán kezdtek túlságosan is megnyugodni. Sokáig nem volt benne a meccsben, de az első félidőhöz képest koncentráltabb hazaiak megérezték a lehetőséget, és nyolc perccel a vége előtt labdájuk volt ahhoz, hogy egyre zárkózzanak fel, ám nem jártak sikerrel.

Az ETO pedig sokkal jobb együttes annál, hogy még egy esélyt kínáljon tálcán, Hatadou Sako a legjobbkor védett ki egy hétméterest, míg az újfent lendületesen és gólerősen játszó karmester, Estelle Nze Minko és társai megrázták magukat támadásban is, és a kritikus pillanatokban betalálva lezárták a találkozót, így a csoport éléről várhatják a januári folytatást. 25–28