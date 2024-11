Gyurka János: A távozó játékosok egy részét egyelőre nem sikerült pótolni

– Az előző idényben bronzérmesek lettek az élvonalban, majd több kulcsemberük távozott. Utólag hogyan látja a nyári felkészülési időszakot?

– Az akkor lejátszott mérkőzéseink megfelelően szolgálták az új játékosok beilleszkedését és az általunk képviselt irányvonalat – mondta a Nemzeti Sportnak Gyurka János, a Mosonmagyaróvári KC vezetőedzője. – Felszabadult, nagyszerű közösséggel vághattunk neki az új idénynek, aztán a bajnokság kezdetekor olyan hibákkal találkoztunk, amelyek nem, vagy csak rövid ideig mutatkoztak meg a felkészülés alatt.

– A Bajnokok Ligája-győztes ETO otthonában kezdtek, majd az NB I-es címvédő ferencvárosiakat fogadták. Ennél nehezebb rajtot el sem lehetne képzelni…

– Tavaly is így kezdődött az évadunk, ezúttal nem tudtunk bravúrt elérni, de nem is várhatta el senki, hiszen rendkívül erős ellenfelekkel indítottunk. Ezt nyilvánvalóan túl lehet élni. Úgy számoltunk, hogy az első két mérkőzés még a felkészülésünket szolgálja, és ezek jól is sikerültek, bizakodóak voltunk. A meglepetés utána történt, amikor Székesfehérváron vesztesen hagytuk el a pályát. Az volt a mélypont.

– Mit tud tenni a vezetőedző, amikor ilyen szituációval szembesül a bajnokság elején?

– Elsődleges a csapat mentális állapotának kezelése, ami nagyon nehéz volt. Talán még mindig érezni lehet a problémákat, bár már akaratban és az edzés bizonyos időszakaiban látható, hogy leküzdjük saját magunkat. Sok-sok beszélgetés, a tapasztalt játékosaink tanácsai és egymás őszinte elfogadása segít ilyenkor.

– Mi kell a meginduláshoz?

– Elsősorban a támadásmennyiség növelése. Az effektivitást védekezésben és támadásban is magasabb szintre kell emelni. Másrészt a hierarchia szempontjából elengedhetetlen, hogy vezéregyéniségeink a csapat élére álljanak, a távozó játékosok egy részét egyelőre nem sikerült pótolni. A szerkezeti átállások kisebb-nagyobb zökkenőkkel járnak, hát nálunk most nagyobbakkal. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez már egy teljesen más mosonmagyaróvári együttes. Ahhoz, hogy az élmezőnyhöz tartozzunk, még sokat kell dolgoznunk és sok feladat vár ránk.

– A következő fordulóban vasárnap a dunaújvárosiakat fogadják, milyen mérkőzésre számít?

– Küzdelmesre, mint amilyen minden találkozónk. Hazai pályán a szurkolóink segítségével meg tudjuk kettőzni az erőnket. A szünet a Dunaújvárosnak kedvezett, hiszen teljes kerettel tudott készülni. Ismerve Gulyás Péter munkásságát, jelentős játékerőt képviselő, felkészült csapattal fogunk szembenézni.