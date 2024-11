„Az apaság egy különleges ajándék, de lányos apának lenni egy egészen más világ. A kislányommal a kapcsolatunk nagyon különleges és a szívemben külön helye van, amit senki más nem tölthet be. Most pedig olyan szerencsés vagyok, hogy újra átélhetem mindezt, mert érkezik a második hercegnőm, és alig várom, hogy ő is az életem része legyen. Kétszeres lányos apuka leszek!” – olvasható a posztjában.