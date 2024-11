A veszprémi kézilabdakapust meghívták az EHF tehetségfejlesztő táborába

A Veszprém hivatalos honlapjának tájékoztatója szerint az EHF táborába a kontinens országaiból hívnak meg M18 korosztályú játékosokat, akiknek egyedülálló lehetőségük nyílik a pályán kívüli fejlődésre. A 2025. január 16-19. között, Bécsben tartandó programsorozat alkalmával a kiválasztott tehetségek a világ legjobb kézilabdázóival, az EHF-nagykövetekkel és neves európai szakértőkkel dolgozhatnak majd együtt. A négy nap során olyan témaköröket is érintenek majd, mint például a duális karrier, a táplálkozás, a mentális egészség vagy a sportjog.

A rangos táborba a Veszprém Handball Academy hálóőre, Várady-Szabó László is meghívást kapott. A 17 éves kapus 2020 óta erősíti az akadémiát, jelenleg NB I/B csapat tagja, de az elmúlt hónapok során a Veszprém HC több mérkőzésén is nagy sikerrel szerepelt. A hazai ifjúsági válogatott oszlopos tagja, akikkel idén nyáron az ifjúsági Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, november elején pedig első helyen zárt a TIBY Handball tornán, ahol a legjobb kapus címét is kiérdemelte. Korosztályával korábban az Európai Reménységek Versenyének 1. helyét is megszerezte. A Veszprém Handball Academy színeiben magyar serdülő- és ifjúsági bajnoki címet tudhat magának, valamint a Balaton Kupa tornagyőzelmét is bezsebelte 2022-ben.

Várady-Szabó így reagált a klub honlapján:

„Ez egy óriási megtiszteltetés és nagyon boldoggá tesz, hogy beválogattak. Hatalmas lehetőség számomra, hogy tapasztalt, elismert emberektől tanulhatok majd a szeretett sportomról. Úgy gondolom, ebből csak profitálhatok, hiszen a tábor témái mind rendkívül fontosak ahhoz, hogy egészséges és sikeres karrierem legyen. Kiemelkedő lehetőséget biztosít a tanulásra, fejlődésre is, és természetesen nagyon várom már, hogy ott lehessek.”