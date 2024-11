A listavezető Győr 15 góllal verte az MTK-t a női kézi NB I-ben

A Bajnokok Ligája-címvédő már a meccs negyedénél tíz találattal vezetett, a szünetre pedig 23–7-es győri előnnyel mehettek a felek. A második félidőben egy góllal jobbnak bizonyult az MTK, amelynek így sem volt esélye szorossá tenni a meccset: a Győr 38–23-ra nyert, a csapat legeredményesebb játékosa Fodor Csenge volt hét találattal.

A győriek továbbra is százszázalékos mutatóval büszkélkedhetnek, a mezőnyben egyedüliként.

KÉZILABDA

NŐI NB I

Győri Audi ETO KC–MTK Budapest 38–23 (23–7)

Győr, 1091 néző. V: Asztalos, Szalay Z.

GYŐR: Sako – Varga D. 2, Rju Un Hi 2, Dulfer 3, Blohm 3, De Paula 2 (1), FODOR CS. 7. Csere: Győri A. 1 (kapus), Nze Minko 4, Hovden 1, K. Jörgensen 3, Breistöl 1, Brattset Dale 4, Rédecsi 3, Szár 2. Edző: Per Johansson

MTK: Christe – Andróczki 4 (1), Bujdosó-Gerháth, FERENCZY F. 3, Tóth Anna, Poczetnyik L. 3, TÓTH M. 4. Csere: Szőke Sz. (kapus), Hadnagy, Bouti, Dakos 4 (2), Lapos 2, Dávid-Azari 3, Koczka, Bari. Edző: Vágó Attila

Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–1. 12. p.: 9–2. 15. p.: 12–2. 25. p.: 20–5. 37. p.: 26–12. 45. p.: 29–18. 51. p.: 31–19. 55. p.: 34–21. Kiállítások: 6, ill., 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az első félidőben minden tekintetben maximálisan teljesítettünk. A szünet után csökkent a koncentráció, elmaradtunk a saját szintünktől, amivel nem lehetünk elégedettek.

Vágó Attila: – Az első harminc percben nem tudtuk felvenni a versenyt az ETO-val, sokat hibáztunk. A másodikban volt tartásunk, ebből erőt kell merítenünk.

KÉSŐBB

19.30: Mol Esztergom–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport)