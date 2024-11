A dán Eb-keretből kimaradó Toft: „Az idő minden sebet begyógyít”

Sandra Toft 2013 óta minden nagy tornán részt vett a dán válogatottal, a november 28-án kezdődő osztrák–magyar–svájci közös rendezésű Európa-bajnokságon viszont nem képviselheti a hazáját. Jesper Jensen szövetségi kapitány a 16 fős Eb-keretbe ezúttal két Dániában védő kapust, Anna Kristensent és Althea Reinhardtot hívta be.

„Azt hiszem, Jesper számára is egyértelmű volt, hogy nagyon fáj. Amióta 2008-ban debütáltam, a válogatott mindig is sokat jelentett számomra, és jelenti a mai napig is. Imádtam minden percét, még mindig szeretek a válogatottban lenni, így Jesper nagyon jól tudta, hogy nagyon szomorú leszek. Nem titkolom, nagyon nehéz volt, amikor megtudtam, kimaradok” – idézi Sandra Toft a sport.tv2.dk.

„Három olyan kapusunk van, akik top 10-esek a világon. A legutóbbi alkalmakkor Althea és Sandra került be, ezúttal Althea és Anna. A döntést a pillanatnyi helyzetüknek és állapotuknak megfelelően hoztuk meg. Sokat gondolkodtunk ezen, és nem volt egy szórakoztató beszélgetés Sandrával” – mondta Sandra Toft kapcsán Jesper Jensen.

„Az idő minden sebet begyógyít. Természetesen a hozzám legközelebb állókat, a családomat és a barátnőmet, a csapattársaimat és a barátaimat használom. Őrülten sok szeretetet kaptam közelről és távolról, és ez nagyon jó” – árulta el Toft, majd hozzátette, hogy megérti a döntést, és szurkol a két kapusnak és a dán válogatottnak.

Sandra Toft 2008. március 27-én debütált a dán válogatottban. Eddig 191-szer húzta magára a válogatott szerelést, 2014-es Eb óta mindegyik nagy tornán részt vett.

A DÁN VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Anna Kristensen (Team Esbjerg), Althea Reinhardt (Odense Handbold)

SZÉLSŐK: Trine Östergaard CSM Bucuresti – Románia), Andrea Aagot Hansen (Odense Handbold), Emma Friis (CSM Bucuresti – Románia)

BEÁLLÓK: Sarah Iversen (Ikast Handbold), Rikke Iversen (Team Esbjerg), Kaja Kamp (Team Esbjerg)

ÁTLÖVŐK/IRÁNYÍTÓK: Stine Eiberg Jörgensen (Nyköbing Falster Handbold), Kristina Jörgensen (Győri Audi ETO KC – Magyarország), Anne Mette Hansen (Metz – Franciaország), Line Haugsted (Team Esbjerg), Michala Möller (Team Esbjerg), Mie Höjlund (Odense Handbold), Helena Elver (Odense Handbold), Helene Kindberg (Köbenhavn Handbold)