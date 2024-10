Női kézilabda NB I: az Óvár második félidei jó játékával magabiztosan múlta felül a Budaörsöt

Az első két gólt a Budaörs szerezte, és 20 percig kifejezetten jól tartotta magát, ám a Mosonmagyaróvár 12–11 után egy kicsit ellépett. A különbség azonban főleg a szünet után nőtt nagyra, és a 43. percben már 29–20-at mutatott az eredményjelző. A testvérharcot nézve az eredmény döntetlen lett, mivel Schatzl Natalie és nővére, Szöllősi-Schatzl Nadine is három találatig jutott, de egyikük sem örülhetett, mert előbbi játékos megsérült a mérkőzésen. Végül a hét gólig jutó Ines Ivancok-Soltic vezérletével simán, 35–29-re nyert az Óvár – három vereség után az idényben először.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 4. FORDULÓ

MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC–MOYRA-BUDAÖRS 35–29 (19–16)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 950 néző. Vezette: Felhő, Öcsi

MOSONMAGYARÓVÁR: Halter – Falusi-Udvardi 1, Lancz 2, Wolfs 3, TÓTH G. 4, IVANCOK-SOLTIC 7, Stranigg Zs. 5 (3). Csere: C. MARTINS (kapus), ALBEK 4, FARAGÓ LUCA 5, Kukely, Varga E., Molnár D., Tóth E. 1 (1), Schatzl Natalie 3. Edző: Gyurka János

BUDAÖRS: Vártok R. – Sztankovics 1, Hudák, BARDI 4, MARINCSÁK 3, UHRIN 4, Szöllősi-Schatzl Nadine 3. Csere: MISTINA (kapus), Debreczeni-Klivinyi 1, Schneider 4 (2), Horváth P. 2, Szekerczés 1, Vártok T. 2, Lengyel E. 1, Helm 1, Farkas J. 2. Edző: Buday Dániel

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–2. 8. p.: 6–3. 16. p.: 11–7. 20. p.: 12–11. 23. p.: 16–11. 38. p.: 25–18, 43. p.: 29–20

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Gyurka János: – Nagyon örülök annak, hogy itthon tudtuk tartani a két pontot. Sikerült védekezésben és támadásban is javítani a csapat teljesítményén, és a lányok egyénileg is jobban játszottak, ez is pozitív. Lerohanásgólok is akadtak, és bár még nem volt tökéletes minden, amit a csapat mutatott, az rendben volt. Nagyon sajnálom a végjátékot, a szerencsétlen sérülést, ez a csapat teljesítményére is rányomta a bélyegét. Bízom abban, hogy Schatzl Natalie sérülése nem súlyos, holnapra okosabbak leszünk.

Buday Dániel: – Megérdemelten nyert a Mosonmagyaróvár. Tudtuk, hogy sokkal jobb csapat annál, mint azt Fehérváron mutatta. Nem játszottunk rosszul, de a visszarendeződésünk és a védekezésünk nem volt jó. Sok technikai hibát vétettünk, ennek nem örülök, de jobb volt a hazai csapat. Schatzl Natalie-nak jobbulást kívánunk.

Szerdán játszották

Dunaújvárosi Kohász KA–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–37 (15–16)

Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC 23–37 (10–22)

