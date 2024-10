Női kézilabda NB I: az FTC szűken nyert Újvárosban, a Győr lelépte a Kisvárdát

A válogatott hét után, illetve a hétvégi, újabb BL-forduló előtt az NB I-ben volt jelenése két élcsapatunknak. A Ferencváros – amelynek keretéből ezúttal Orlane Kanor és Tomori Zsuzsanna is hiányzott betegség miatt, Szöllősi-Zácsik Szandra pedig továbbra is a hátával bajlódik – szenvedett meg jobban a két pontért Dunaújvárosban, Gulyás Péter együttese az első félidő hajrájában 15–13-ra is vezetett. A népligetieket irányító Allan Heine időkérésekor elégedetlenségét is fejezte ki, támadásból hiányolta a lendületes játékot, míg védekezésből a szükséges energiát. A fejmosás után egy hármas sorozattal fordított a szünetig a Fradi.

A DKKA a Győrtől 21 gólos vereséget szenvedett korábban, az FTC ellen azonban a meccs háromnegyedéig lőtávolon belül tudott maradni. A zöld-fehéreknél a második félidőben a két orosz légiós, Valerija Maszlova és Darja Dmitrijeva léptek elő főszereplővé, a jobbátlövő kilenc gólig jutott, amelyekből nyolcat a második harminc percben jegyzett. A vendégek héttel is elhúztak, így a hajrában már nem forgott veszélyben a győzelmük, az újvárosiak azonban nem hiába gyakorolták sokat a támadójátékot a szünetben, 32 gólig jutottak a Fradi ellen.

A Győri ETO az idénybeli első idegenbeli bajnokiján sokkal simábban nyert Kisvárdán. Per Johansson ezúttal is öt fiatalnak adott lehetőséget, csapata egy ötös sorozattal alapozta meg a magabiztos sikert, amely alkalmával Estelle Nze Minko 500. gólját is meglőtte az NB I-ben. A Győr már a szünetben 12 találattal vezetett, és bár a második félidő részeredmény szintjén szorosabban alakult, a vendégek a juniorkorú játékosaik teljesítményének is örülhettek, Keceli-Mészáros Renáta például talpról lőtt szép gólt.

NŐI KÉZILABDA NB I

4. FORDULÓ

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 32–37 (15–16)

Dunaújváros, 500 néző. V: Kovács T., Mándli.

DKKA: Wéninger – Arany 3, AGÓCS 4, KELLERMANN 4 (2), Paróczy 3, KPODAR 5 (3), Török Fanni 1. Csere: Krasznai (kapus), Lakatos P., GERHÁTH K. 4, Borgyos 1, Somionka 2, Szalai B. 3, Luchies 2, Horváth Anna, Sallai N. Edző: Gulyás Péter

FTC: Janurik – Papp D. 1, Lekics 2, Edwige, CVIJICS 5, Bölk 4, Hársfalvi 1. Csere: BÖDE-BÍRÓ (kapus), Klujber 4 (1), DMITRIJEVA 5, Simon P. 1, MASZLOVA 9, Malestein 4 (3), Bordás 1, Márton G. Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–1. 8. p.: 3–6. 15. p.: 6–9. 22. p.: 13–12. 25. p.: 15–13. 43. p.: 21–24. 50. p.: 23–30. 55. p.: 27–32.

Kiállítások: 4, ill. –

Hétméteresek: 6/5, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Gulyás Péter: – Döntőnek bizonyult, hogy a második félidő középső szakaszában Böde-Bíró Blanka „elkezdett védeni”, így ellenfelünk növelni tudta a különbséget és ritmust váltott. Jó volt az összhang és a csapatmunka, először játszottunk úgy, ahogyan indítani szerettük volna az idényt. Most kezdődik nekünk a bajnokság fontos szakasza.

Allan Heine: – Igen jól felkészült, és okosan játszó ellenféllel találkoztunk, amely kibillentett minket a komfortzónánkból. Nagyon sokat szenvedtünk az első félidőben: könnyen szereztünk gólokat, de hátul nem bizonyultunk kellően stabilnak. Szünet után több jó egyéni teljesítményünk miatt nagyobb különbséget alakítottunk ki.

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–GYŐRI AUDI ETO KC 23–37 (10–22)

Kisvárda, 600 néző. V: Kovács-Sebők, Vastag-Réti.

KISVÁRDA: Mátéfi D. – Gém 2, KOVALCSIK B. 3, Szabó Lili 3, Gyimesi, L. Kalaus 2, Ajano. Csere: LESKÓCZI (kapus), Karé 2, Karnik Sz., Mérai 1, E. NOVAK 4, Brajovics 2, Roszoha, Csáki L., Bucsi 4 (2). Edző: Józsa Krisztián

GYŐR: Sako – HOVDEN 7, HOUSHEER 6 (4), Breistöl 2, Brattset Dale 1, NZE MINKO 5, Rédecsi 2. Csere: Győri A. (kapus), VAN WETERING 6, KECELI-MÉSZÁROS 2, Varga D. 2, Rju Un Hi, Dulfer 1, Blohm 2, De Paula 1, Szár. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 6. perc: 0–5. 11. p.: 3–8. 20. p.: 6–11. 25. p.: 7–16. 28. p.: 10–17. 35. p.: 11–26. 40. p.: 13–26. 46. p.: 15–29. 49. p.: 15–33. 54. p.: 18–35. 57. p.: 21–35.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Józsa Krisztián: – Az első félidőben saját bőrünkön érezhettük meg, milyen a Bajnokok Ligája-szint. Ekkor talán alárendelt szerepben voltunk, de a második játékrészben látottakra építhetünk. Külön örömteli volt Leskóczi Boglárka teljesítménye a kapuban.

Per Johansson: – A hosszú utazás után az első félidőben magas színvonalon játszottunk, a második játékrészben pedig a védekezést tudom dicsérni elsősorban. Ekkor is megvoltak a gólszerzései lehetőségeink, de Leskóczi Boglárka többször is bravúrosan védett. Örülök juniorkorú játékosaink teljesítményének is.