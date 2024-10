Márton Gréta: A magyar–román összecsapásoknak mindig pikáns hangulata van, most ezt kifejezetten élveztük

„Nagyon örülök, hogy ilyen jól indult az őszi szezon, a tavalyihoz képest sokkal eredményesebbek vagyunk. Habár keveset tudtunk a nyáron együtt készülni, látjuk a jeleit annak, hogy összeáll a csapat, egyénileg nagyon jó kvalitású, profi játékosaink vannak. Ma is nagyon élveztük a játékot, a magyar–román összecsapásoknak mindig pikáns, különleges hangulata van, s ezt most kifejezetten élveztük a pályán” – értékelt Márton Gréta az NSO Tv-nek.

Videónkban a Ferencváros balszélsője részletesebben is beszél a nyáron érkezett négy új játékosról, a második félidei hullámvölgyről, s a következő, magyar szempontból is különlegesnek ígérkező, Metz elleni mérkőzésről is.