Férfi kézilabda: Most ne a tavasszal foglalkozzunk – Kilvinger Bálint

A VÁRTNÁL JOBBAN KEZDTE az idényt az élvonalban újonc győri férfi kézilabdacsapat, az ETO University Handball Team, bár a nyári igazolásokat látva sejteni lehetett, hogy a középmezőny elérésével nem lesz gondja. Érkezett 12 új játékos, köztük olyan tapasztalt NB I-es légiósok, mint a szlovén irányító Dean Bombac, a montenegrói balátlövő Milos Bozsovics és a szerb-magyar beálló Uros Vilovszki, valamint magyar játékosok, a kapus Bősz Dániel, a beálló Vajda Huba, a jobbátlövő Balogh Zsolt és Dely Márton, a jobbszélső Dörnyei Borisz és a balátlövő Fazekas Máté.

Az első öt fordulóban a gárda legyőzte a Budakalászt (31–30), az Egert (35–26), a Csurgót (35–28), a Gyöngyöst (32–26) és a PLER-t (38–31), és bár vasárnap kikapott a Veszprém HC-től 37–22-re, nem is lehetett célja a pontszerzés a bajnoki címvédővel szemben.

„Más volt a tempó és a játék minősége, mint eddig, de próbáltunk a lehető legjobban teljesíteni, mert ami a Veszprém ellen működik, az a többiek ellen is működni fog – mondta a győriek edzője, Kilvinger Bálint a Nemzeti Sportnak. – Nálunk volt, aki már játszott ezen a szinten, volt, aki most először, érződött is rajtunk a megilletődöttség. De készen kell állni az ilyen csapatok ellen, ha esetleg kevesebb energiát tesznek bele, ott lihegjünk a nyakukon. Erre most esélyünk sem volt, a Veszprém végig azt nyújtotta, amire képes, mi többet cseréltünk, a nagyobb sebesség miatt más védekezési rendszert kellett alkalmazni, a gyors ellentámadások miatt a visszarendeződésre sokkal jobban kellett figyelni.”

A szakember nem gondolta volna, hogy az első öt bajnokit megnyerik, szerinte az első, Budakalász elleni mérkőzés volt a vízválasztó, amikor a kulcs­igazolás Dean Bombac még nem volt teljesen egészséges, és a mérkőzés nagy részében vert helyzetben voltak, viszont az utolsó hét és fél percben hét gólt szereztek úgy, hogy egyet sem kaptak, a győzelem így még nagyobb lökést adott.

„Amikor a keretet összeállítottuk, abban bíztunk, hogy az idény elején a tapasztalt játékosok fognak többet segíteni – fogalmazott Kilvinger. – Vannak tehetséges fiataljaink, akiknek ez jó fejlődési lehetőség, és bízunk benne, hogy egyre több szerepet vállalnak, így csapatszinten még erősebbek leszünk. Az öt győzelem nem változtat semmin, továbbra is arra törekszünk, hogy mérkőzésről mérkőzésre haladjunk, számolgatni nem lehet és nem is érdemes. Szeretnénk a bennmaradást a lehető leghamarabb elérni, még messze nincs vége a bajnokságnak. Maradjunk a jelenben, ne a tavasszal foglalkozzunk.”