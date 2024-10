Férfi kézilabda klub-vb: a Barca legyőzésével az Al-Ahli szerezte meg a bronzérmet

Az elődöntőben a Barca a Veszprém, az Al-Ahli a Magdeburg ellen maradt alul nagy csatában, így következhetett a bronzmeccs, amelyet magyar idő szerint csütörtökön délután rendeztek meg. A két csapat a torna csoportkörében már találkozott egymással, akkor a Barca simán, 31–23-ra győzött. És előzetesen most is egyértelműen a Bajnokok Ligája címvédője, a katalán sztárcsapat számított az esélyesebbnek, az egyiptomiak azonban nemcsak felvették a kesztyűt, de meg is leckéztették világhírű ellenfelüket.

Az Al-Ahli az 1. perctől kezdve vezetett a találkozón, és az első félidőben már nyolc góllal is meglépett ellenfelétől. A Barca innen megpróbált visszatáncolni, ez részben sikerült is, hiszen az első félidő végére csak háromgólos hátrányban volt a katalán együttes, a második félidő elején pedig még szorosabb lett az eredmény: hol kettő, hol csak egy gól volt a különbség a felek között, egyenlíteni azonban minden igyekezete ellenére egyszer sem tudott a Barca.

A játékrész közepén pedig megint elkapta a fonalat az Al-Ahli és folyamatosan növelte előnyét, az utolsó két percben négy gól volt a különbség. Nagy izgalmakat nem is tartogatott már a végjáték, a hazai közönség támogatását is élvező Al-Ahli 32–29-re győzött és megszerezte a bronzérmet a klubvilágbajnokságon, az előzetesen favoritnak gondolt Barcának nagy csalódás lehet, hogy csak a negyedik helyen végzett.

A klubvilágbajnokság döntőjében a Veszprém a Magdeburggal csap össze, a találkozó 19 órakor kezdődik.

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

A 3. helyért

Al-Ahli (egyiptomi)–Barca (spanyol) 32–29 (18–15)

Az 5–9. helyért

Al-Halidzs (szaúdi)–Sydney (ausztrál) 47–27 (19–11)

Taubaté (brazil)–Zamalek (egyiptomi) 24–30 (9–17)

Döntő

19.00: Veszprém–Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!